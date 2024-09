Chinas aggressive Investitionen in Anlagen für die Chipherstellung geben Anlass zur Besorgnis über Überkapazitäten in der älteren Chipproduktion (20nm und darüber), die durch das Ziel der Selbstversorgung mit Halbleitern bedingt sind. Siltronic hat die Produktion kleinerer Wafer eingestellt und konzentriert sich nun strategisch auf höherwertige 200-mm- und 300-mm-Wafer, die in fortgeschrittenen Nodes verwendet werden. Folglich wird Siltronic zwar nicht von den Überkapazitäten bei Chips profitieren, ist aber dank seiner starken Positionierung im Markt für High-End-Wafer auch von den potenziellen negativen Auswirkungen abgeschirmt. Die Analysten von mwb research erwarten eine anhaltend robuste Nachfrage nach den hochreinen, größeren Wafern von Siltronic, die durch das prognostizierte Wachstum der Halbleiterindustrie von 16% im Jahr 2024 und 12,5% im Jahr 2025 unterstützt wird. Dieses Wachstum wird von den Segmenten Speicher und Logik angetrieben - beide werden hauptsächlich auf 300mm-Wafern gefertigt, auf denen Siltronic hohe Margen erzielt. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 94,00, basierend auf Siltronics Engagement in wachstumsstarken Trends wie KI, autonomes Fahren und Elektrifizierung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Siltronic%20AG





© 2024 AlsterResearch