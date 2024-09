Die MTU Aero Engines ("MTU") profitiert weiterhin von der steigenden Nachfrage nach Flugzeugen und insbesondere nach MRO-Leistungen für Triebwerke. Der weltweite Luftverkehr erholt sich mit einer prognostizierten CAGR von 8,4% bis 2027, während die langfristigen Trends ein stetiges Wachstum im Passagier- und Frachtverkehr zeigen. Die Fluggesellschaften lassen ihre Flugzeuge aufgrund von Auslieferungsverzögerungen länger in Betrieb, was die Nachfrage nach MRO-Leistungen der MTU erhöht, während die Triebwerkswerkstätten in der gesamten Branche mit starken Kapazitätsengpässen zu kämpfen haben. Mit einem hohen Auftragsbestand und einem günstigen Branchenumfeld ist die MTU für weiteres Wachstum gut aufgestellt. Die Analysten von mwb research erhöhen ihre Schätzungen und passen ihr Kursziel auf EUR 310,00 (zuvor EUR 278,00) an. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/MTU%20Aero%20Engines%20AG





