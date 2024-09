Bologna, Italien (ots/PRNewswire) -- Ein Projekt, das aus dem Wunsch heraus geboren wurde, die Gemeinschaft der Schule zu unterstützen, die mehr als 300 Fakultätsmitglieder, jährlich 3 500 neue Studenten aus 65 Ländern und über 15 000 Ehemalige zählt- Die BBS, eine der 220 EQUIS-akkreditierten Schulen von weltweit 16.000, stellt sich der Herausforderung, die Zukunft der europäischen Fertigung durch einen einzigartigen interdisziplinären Ansatz zu gestalten.- Das Projekt von MCA - Mario Cucinella Architects hat einen Standort gegenüber dem historischen BBS-Hauptquartier, mit dem es direkt verbunden ist, neu belebt. Die über 3 500 Quadratmeter neuen Räumlichkeiten, die mit den neuesten Lerntechnologien ausgestattet sind, bieten Bereiche für die zwischenmenschliche Interaktion und ergänzen die 5 000 Quadratmeter der Renaissance-Villa Guastavillani, die von 15 Hektar Parklandschaft umgeben ist.Die Bologna Business School (BBS) eröffnet den neuen Campus. Auf der Welle des rasanten Wachstums in internationalen Rankings (die Financial Times nannte es den "höchsten Aufsteiger") hat die BBS MCA - Mario Cucinella Architects mit dem Projekt beauftragt, zeitgenössische Architektur mit Respekt für die Umgebung zu integrieren. Spitzentechnologie und Nachhaltigkeit sind die Eckpfeiler des neuen Campus der BBS, der für Menschen, Industrie und die italienische Wirtschaft gebaut wurde.Gegründet im Jahr 2000 und verwurzelt in der 1000-jährigen Geschichte der Universität von Bologna, ist die BBS die Schule des neuen Jahrtausends. Die BBS wurde von vier Fachbereichen der Universität Bologna gegründet und ist heute eine Stiftung mit rund 20 Mitgliedern, überwiegend Unternehmen. Die BBS wird von 12 verschiedenen Abteilungen unterstützt und verfolgt einen interdisziplinären Ansatz, der von einer Fakultät mit mehr als 300 Professoren unterstützt wird, die sich zu 50 % aus Akademikern und zu 50 % aus Managern, Beratern und Unternehmern zusammensetzt, um die Innovation zu fördern.An der Eröffnung des neuen Campus, die heute Morgen stattfand, nahmen die Ministerin für Universität und Forschung, Anna Maria Bernini, EFMD-Präsident Eric Cornuel, MCA - Mario Cucinella Architects Gründer und Design Director, Mario Cucinella, Ferrari CEO, Benedetto Vigna, BBS-Dekan, Max Bergami und Präsident Romano Prodi teil. Die Veranstaltung brachte lokale Institutionen, Vertreter aus der akademischen Welt und prominente Persönlichkeiten aus der Wirtschaft zusammen und verkörperte den Geist und die Aufgabe der Bologna Business School als Drehscheibe für einen fruchtbaren Austausch zwischen diesen beiden Welten.Der neue Campus besteht aus drei hochmodernen Gebäuden, die nach den höchsten Nachhaltigkeitsstandards entworfen wurden, und befindet sich inmitten von Grünflächen an einem Ort, an dem früher unfertige Gebäude standen. Dank des MCA-Projekts und der Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung von Bologna ist ein moderner, ökologisch nachhaltiger Komplex für den Präsenzunterricht entstanden, der sich perfekt in die Landschaft einfügt. Der neue Campus ist mit dem historischen Sitz der Bologna Business School in der Villa Guastavillani verbunden, die 1575 von Kardinal Filippo Guastavillani erbaut und anlässlich des Jubiläums im Jahr 2000 restauriert wurde. Dieser neue Campus ist ein Symbol für die Zukunft, das mit den Wurzeln und der Geschichte nicht nur von Bologna, sondern auch mit dem Konzept der Universität selbst verbunden ist.Die architektonischen und Nachhaltigkeitsaspekte werden in der neuen Struktur vereint, die Lösungen für eine optimale Steuerung von Licht, Wärme und Energieverbrauch sowie eine Photovoltaikanlage zur Stromversorgung des gesamten Campus bietet. Dank des großen Parks, der den Campus umgibt, wurde auch ein System zur Sammlung und Bewirtschaftung von Regenwasser eingerichtet, das in den Sommermonaten wiederverwendet werden kann.Die Innenräume gehen über das Konzept eines traditionellen Klassenzimmers hinaus, da alle Bereiche auf zwischenmenschliche Interaktion und Erfahrungslernen ausgelegt sind.Max Bergami, Dekan der BBS, kommentierte: "Die Bologna Business School ist eine Institution des 21. Jahrhunderts. Sie ist tief in der langen Geschichte der Universität Bologna verwurzelt und bietet gleichzeitig 3.500 Teilnehmern aus 65 Ländern weltweit die beste zukunftsorientierte Ausbildung. Sowohl symbolisch als auch inhaltlich erinnert die Eröffnung dieses Campus Italien, Europa und die Welt daran, dass die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft in ein und derselben Institution wie der BBS gedeihen können. Dieser neue Meilenstein in der Entwicklung der Schule wäre nicht möglich gewesen ohne die Unterstützung aller Mitglieder der Stiftung und zahlreicher anderer Förderer, die uns darin bestärken, unsere Mission zu verfolgen, die Chancen für die Teilnehmer und alle Beteiligten zu vervielfachen"."Das Projekt für den neuen Campus der Bologna Business School", sagt Mario Cucinella, Gründer und Design Director von MCA - Mario Cucinella Architects, "entwickelt sich um die Idee der Einheit in der Vielfalt: Das neue Gebäude interagiert mit der Landschaft als verbindendes und generatives Element und schafft einen einfühlsamen Dialog zwischen der Umgebung und der Architektur. Die historische Bedeutung dieser Orte verbindet sich mit der Gegenwart und führt zu einem gegenseitigen Austausch, der junge Schüler inspirieren kann."Die Bologna Business School ist eine private Stiftung, die von der Universität Bologna und zahlreichen Unternehmen und privaten Organisationen unterstützt wird. Im Jahr 2021 erhielt die BBS die EQUIS-Akkreditierung, die nur an etwas mehr als 220 von weltweit 16.000 Business Schools vergeben wird. Jedes Jahr nehmen etwa 3 500 Personen, darunter Hochschulabsolventen, Führungskräfte und Unternehmer aus rund 65 Ländern, an BBS-Kursen teil.