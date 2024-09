"Der Aktionärsbrief"

Heute sorgte ein enttäuschender Geschäftsausblick von Broadcom für einen Kursrückgang von knapp 10 % im vorbörslichen US-Handel. Der Kurs des Chipkonzerns, der neben Nvidia als einer der größten Profiteure des KI-Hypes gilt, fiel zeitweise bis auf 136,56 $, was dem niedrigsten Niveau seit Anfang August dieses Jahres entspricht. Anleger reagierten damit auf eine enttäuschende Entwicklung im klassischen Chipgeschäft außerhalb der KI-Anwendungen, während das KI-Segment weiterhin stark performt.Broadcom prognostizierte für das vierte Geschäftsquartal des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatz von rund 14 Mrd, $, was nur leicht unter dem Marktkonsens von 14,1 Mrd. $ liegt. Die sehr hohe Erwartungshaltung der Anleger, bedingt durch den KI-Hype, führt aber dazu, dass selbst solide Ergebnisse als unzureichend empfunden werden. Mit den ebenfalls gestern nach US-Börsenschluss gemeldeten Zahlen zum zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres hatte Broadcom teilweise sogar die Markterwartungen geschlagen.Broadcom gehörte in den letzten Jahren zu den stärksten Kursperformern im S&P 500 und musste sich nur Werten wie Nvidia, Super Micro Computer oder Eli Lilly geschlagen geben.Oliver Kantimm, Redaktion