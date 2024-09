Die Thyssenkrupp-Aktie erreichte am Donnerstag einen neuen Tiefpunkt und fiel erstmals unter die 3-Euro-Marke. Diese Entwicklung ist das Resultat einer eskalierenden Krise innerhalb des Konzerns, insbesondere in der Stahlsparte. Der Rücktritt mehrerer Vorstände und Aufsichtsräte im Stahlbereich verdeutlicht das zerrüttete Vertrauensverhältnis innerhalb des Unternehmens. An der Börse führte dies zu einem dramatischen Wertverlust, wobei die Marktkapitalisierung des einst stolzen Industriekonzerns auf unter zwei Milliarden Euro sank.

Finanzielle Aussichten und Analysten-Einschätzungen

Trotz der aktuellen Turbulenzen prognostizieren Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 7,73 EUR für die Thyssenkrupp-Aktie, was einen beträchtlichen Aufwärtsspielraum suggeriert. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn von 0,153 EUR je Aktie erwartet. Allerdings verzeichnete das Unternehmen im jüngsten Quartal einen Verlust von 0,13 EUR pro Aktie, was die anhaltenden Herausforderungen unterstreicht. Die Dividendenprognose für das kommende Jahr bleibt mit 0,150 EUR stabil, was in der gegenwärtigen Situation als positives Signal gewertet werden könnte.

