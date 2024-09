Bonn (ots) -Vom 23. bis 26. September 2024 findet in Fulda die Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz statt. An ihr nehmen 61 Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz unter Leitung des Vorsitzenden, Bischof Dr. Georg Bätzing, teil. Tagungsort ist das Maritim Hotel am Schlossgarten Fulda.Im Mittelpunkt der Beratungen stehen die XVI. Ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode im Oktober in Rom mit ihrem vorbereitenden Dokument (Instrumentum laboris) sowie die Situation der Kirche im Nahen Osten angesichts des Konflikts zwischen Israel und der radikalislamischen Terrorgruppe Hamas. Die Vollversammlung wird sich außerdem mit Fragen zur Polizeiseelsorge, dem Heiligen Jahr 2025 und der Zukunft der katholischen Theologie in Deutschland befassen. Weitere Tagesordnungspunkte sind die Entwicklung der deutsch-polnischen Beziehungen im Gedenkjahr 2025 und eine Auswertung der XIII. internationalen Ministrantenwallfahrt nach Rom.An der Eröffnungssitzung der Vollversammlung am Montag, 23. September 2024, wird der Apostolische Nuntius, Erzbischof Dr. Nikola Eterovic, teilnehmen. Als Gäste anderer Bischofskonferenzen werden Prälat Pfarrer Jaroslaw Mrówczynski (Stellvertretender Generalsekretär der Polnischen Bischofskonferenz) und Weihbischof Jean-Pierre Batut (Toulouse/Frankreich) anwesend sein.Heute laden wir Sie herzlich zur Berichterstattung ein. Derzeit sind folgende Pressetermine geplant:Montag, 23. September 2024:14.30 Uhr Pressestatement des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, zum Auftakt der VollversammlungOrt: Dompfarrzentrum (Hinterburg 6, 36037 Fulda)15.45 Uhr Bildtermin im Sitzungssaal zum Auftakt der VollversammlungOrt: Treffpunkt im Foyer im Maritim Hotel am Schlossgarten Fulda18.30 Uhr Eröffnungsgottesdienst im Dom zu FuldaPredigt: Bischof Dr. Georg Bätzing (Limburg), Vorsitzender der Deutschen BischofskonferenzDienstag, 24. September 2024:7.30 Uhr Gottesdienst in der Michaelskirche (Michaelsberg 1, 36037 Fulda)Predigt: Erzbischof Stephan Burger (Freiburg)13.00 Uhr Pressegespräch zur Vorbereitung der Weltsynode in Rom (XVI. Ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode) mit:- Bischof Dr. Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz- Bischof Dr. Felix Genn (Münster)- Bischof Dr. Bertram Meier (Augsburg)- Bischof Dr. Stefan Oster SDB (Passau)- Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck (Essen)Wenige Tage nach der Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz beginnt in Rom die Weltsynode. Die von der Deutschen Bischofskonferenz gewählten und die zusätzlich vom Papst ernannten bischöflichen Mitglieder der Synode aus Deutschland geben einen Überblick zu den Erwartungen und Chancen der Synode. Dieses Pressegespräch ist die einzige Möglichkeit, alle deutschen bischöflichen Teilnehmer vor der Synode zu treffen. Es wird keinen Presseauftakt der deutschen Delegation in Rom geben.Ort: Dompfarrzentrum (Hinterburg 6, 36037 Fulda)Mittwoch, 25. September 2024:7.30 Uhr Gottesdienst in der Michaelskirche (Michaelsberg 1, 36037 Fulda)Predigt: Erzbischof Dr. Heiner Koch (Berlin)13.00 Uhr Pressegespräch zum Thema "Flächenbrand im Nahen Osten: Zur Situation der Christinnen und Christen im Heiligen Land" mit:- Patriarch Kardinal Pierbattista Pizzaballa OFM, Lateinischer Patriarch von Jerusalem- Erzbischof Dr. Udo Markus Bentz, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Naher und Mittlerer Osten der Deutschen Bischofskonferenz- Bischof Dr. Bertram Meier, Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen BischofskonferenzGast der Vollversammlung ist Patriarch Kardinal Pierbattista Pizzaballa OFM, das Oberhaupt der lateinischen Christen des Heiligen Landes. Dazu zählen die Länder Israel, Palästina, Jordanien und Zypern. Kardinal Pizzaballa wird die aktuelle Konfliktlage im Nahen Osten erörtern und Beispiele nennen, wie Katholiken weltweit derzeit die Christen im Nahen Osten unterstützen.Ort: Dompfarrzentrum (Hinterburg 6, 36037 Fulda)Donnerstag, 26. September 2024:7.30 Uhr Gottesdienst in der Michaelskirche (Michaelsberg 1, 36037 Fulda) - Gedächtnisgottesdienst für die verstorbenen Mitglieder der Deutschen BischofskonferenzPredigt: Bischof Dr. Felix Genn (Münster)14.00 Uhr Abschlusspressekonferenz mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, und der Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz, Dr. Beate GillesOrt: Dompfarrzentrum (Hinterburg 6, 36037 Fulda)18.00 Uhr Schlussvesper mit Bonifatiussegen im Dom zu FuldaPredigt: Erzbischof Dr. Stefan Heße (Hamburg)Hinweise:- Tagungsort: Die Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz tagt im Maritim Hotel am Schlossgarten Fulda (Pauluspromenade 2, 36037 Fulda). 