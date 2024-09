Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank ist auf Zinssenkungskurs, so die Analysten der Helaba.Die Inflation gebe Spielraum für geldpolitische Lockerungen und Marktteilnehmer würden auf eine Leitzinssenkung um 25 oder 50 Basispunkte setzen.Zur Mitte des Monats dürfte das Leitzinsband das erste Mal seit Frühjahr 2020 gesenkt werden, weil die konjunkturelle Dynamik und die Entwicklung am Arbeitsmarkt an Schwung verloren hätten. Zudem sei die Inflation seit dem zyklischen Hoch kräftig gesunken und gebe Spielraum für geldpolitische Lockerungen. Marktseitig werde mit einer rund 40%igen Wahrscheinlichkeit damit gerechnet, dass der erste Zinsschritt 50 Basispunkte betrage und nicht nur 25 Basispunkte. Angesichts dessen sei der Blick in der neuen Woche auf die US-Verbraucherpreise des Monats August gerichtet. ...

