Die Heidelberg Materials Aktie zeigt sich aktuell mit leichten Abschlägen im XETRA-Handel. Um die Mittagszeit notierte das Papier bei 91,60 EUR, was einem Minus von 0,2 Prozent entspricht. Trotz des aktuellen Rückgangs sehen Analysten weiterhin Potenzial in der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 116,88 EUR, was einem möglichen Aufwärtspotenzial von etwa 27 Prozent entspricht.

Dividendenprognose und Jahresausblick

Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 3,26 EUR je Aktie erwartet, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (3,00 EUR) darstellt. Experten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 11,26 EUR je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 7. November 2024 veröffentlicht. Trotz der aktuellen Marktschwankungen betrachten einige Analysten das derzeitige Kursniveau als attraktive Einstiegsgelegenheit [...]

Hier weiterlesen