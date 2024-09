Lenovo gab außerdem bekannt, dass es seine Partnerschaft mit der Formel 1® verlängert hat

Lenovo, ein weltweit führender Anbieter von Technologieinnovationen, hat auf der Lenovo Innovation World 2024 seine neuesten Entwicklungen vorgestellt und eine Reihe von KI-PC-Geräten präsentiert, darunter ThinkPad ThinkBook Yoga und IdeaPad-Laptops, die sowohl für Unternehmen als auch für Privatanwender geeignet sind.

Das Zeitalter der KI-PCs

KI-PCs werden das Computing revolutionieren, da ihre Relevanz zunimmt, wobei davon ausgegangen wird, dass 60 der bis 2027 ausgelieferten PCs KI-fähig sein werden. Die KI-PCs von Lenovo stehen an der Spitze dieses Wandels und nutzen natürliche Interaktionen, personalisierte Sprachmodelle und fortschrittliche Rechnerarchitekturen. Diese Innovationen machen das Computing persönlicher, indem sie das Erlebnis auf den einzelnen Benutzer zuschneiden, produktiver, indem sie die Effizienz der Arbeitsabläufe verbessern, und geschützter, indem sie robuste Sicherheitsfunktionen in KI-gesteuerte Systeme integrieren.

"Wir bei Lenovo sind bestrebt, die Grenzen der Innovation immer weiter zu verschieben und KI-gestützte Technologie für alle zugänglich zu machen. Unsere neuesten KI-PCs, darunter die bahnbrechende Aura Edition-Serie, stellen einen bedeutenden Fortschritt bei der Bereitstellung hochgradig personalisierter, produktiver und geschützter Computererfahrungen dar", so Luca Rossi, Präsident der Lenovo Intelligent Devices Group. "Durch die enge Zusammenarbeit mit Branchenführern definieren wir neu, was mit KI möglich ist, und stellen sicher, dass unsere Kunden das volle Potenzial dieser transformativen Technologien nutzen können, um Produktivität, Kreativität und Wachstum im Zeitalter der KI voranzutreiben."

Leistungsstarke Geschäftskunden im KI-Zeitalter

Im kommerziellen Segment für Geschäftskunden stellte Lenovo das ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition vor, ein hochmodernes Business-Notebook, das gemeinsam mit Intel entwickelt wurde. Dieses Gerät ist mit der Intel® Core Ultra-Technologie ausgestattet und bietet unvergleichliche KI-Funktionen und ein benutzerzentriertes Design. Die Lenovo Aura Edition Serie umfasst innovative Funktionen wie Smart Modes die Leistung und KI-Funktionen intuitiv an die Benutzeraktivitäten anpassen, und Smart Share das nahtlose KI-gesteuerte Bildfreigabe zwischen Geräten ermöglicht. Smart Care bietet einen 24/7-Echtzeit-Support, der sicherstellt, dass die Nutzer die Unterstützung erhalten, die sie benötigen. Mit seinen fortschrittlichen KI-Funktionen definiert das ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition Produktivität, Sicherheit und Benutzerinteraktion in einem leichten, hochwertigen Gehäuse neu.

Daneben präsentierte Lenovo das ThinkPad T14s Gen 6 AMD und das ThinkBook 16 Gen 7+ mit AMD Ryzen KI-Prozessoren, die außergewöhnliches Multitasking, kreativen Ausdruck und Energieeffizienz bieten. Darüber hinaus stellte Lenovo das ThinkBook 16 Gen 7 vor, das mit dem Snapdragon® X Plus 8-Kern-Prozessor ausgestattet ist und kleinen und mittleren Unternehmen robuste KI-Leistung bietet.

Lenovo kündigte außerdem den KI-PC Fast Start an, eine Lösung, die Unternehmen bei der raschen Umstellung auf KI-fähige Geräte unterstützt und den ROI durch KI-gestützte Beratung und vereinfachte Bereitstellung maximiert. Unterstützt durch den preisgekrönten Support von Lenovo, beschleunigen diese Services die Einführung von KI und gewährleisten eine nahtlose Implementierung.

Lenovo präsentierte den Lenovo Auto Twist KI-PC, ein Proof-of-Concept, das die Benutzerinteraktion durch intelligente Automatisierung und KI neu definiert. Dieses Gerät zeichnet sich durch ein branchenweit einzigartiges Auto-Twist-Design aus, das KI-gestützte Flexibilität, intelligente Interaktion und verbesserte Sicherheit zu einem nahtlosen und ergonomischen Computererlebnis vereint.

Verbraucher mit KI-Technologie unterstützen

Für Verbraucher hat Lenovo mehrere verschiedene Laptops vorgestellt. Das Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15", 9), das in Zusammenarbeit mit Intel entwickelt wurde, stellt die Spitze des Premium-Designs und der innovativen Technologie dar. Dieses Notebook verfügt über die Lenovo Aura Edition Reihe von Funktionen, die auf die Verbesserung der Benutzererfahrung zugeschnitten sind, einschließlich Smart Modes, Smart Share und Smart Care. Der Intel Core Ultra-Prozessor mit integrierter Hochleistungsgrafik und ein optionaler 2,8K-OLED-Touchscreen mit atemberaubender Bilddarstellung machen das Notebook zum idealen Begleiter für anspruchsvolle Aufgaben.

Das Lenovo Yoga Pro 7 (14", 9) angetrieben vom AMD Ryzen AI 9-Prozessor mit 50 TOPS Neural Processing Unit (NPU)-Leistung, ist auf Content Creators und Profis zugeschnitten, die leistungsstarke Multitasking- und Kreativfunktionen benötigen. Es ist mit den Lenovo X-Power-Funktionen ausgestattet, um Leistung und Effizienz zu verbessern. Das Yoga Pro 7 verfügt außerdem über ein 14,5-Zoll-PureSight Pro OLED-Display mit beeindruckender Farbgenauigkeit und Schärfe, das ein beeindruckendes visuelles Erlebnis für Design- und Medienarbeiten bietet.

Das Lenovo IdeaPad Slim 5x (14", 9) und das IdeaPad 5x 2-in-1 (14", 9) erweitern Lenovos KI-Angebot für Mainstream-Nutzer und vereinen schlankes Design mit starker Leistung. Diese Geräte, die von Snapdragon X Plus 8-Kern-Prozessoren angetrieben werden, bieten eine verbesserte KI-gesteuerte Produktivität und vielseitige Formfaktoren, die sie für eine breite Palette von Benutzeranforderungen geeignet machen.

Lenovo erweitert sein IdeaPad-Notebook-Portfolio um die IdeaPad Slim 5 15"- und 13"-Modelle, die beide mit AMD Ryzen-Prozessoren der Serie 7000 ausgestattet sind. Diese Laptops bieten robuste Leistung für Multitasking und anspruchsvolle Anwendungen und verfügen über hochwertige Displays für kreative Arbeit und Medienkonsum. Beide Modelle zeichnen sich durch ihr schlankes, ultradünnes und leichtes Design aus und eignen sich daher gleichermaßen für Berufstätige und Studenten.

Lenovo stellt außerdem die Lenovo Creator Zone vor, eine KI-gestützte Software-Suite mit dem Modell Stable Diffusion 3, die es Kreativen ermöglicht, mithilfe von natürlicher Sprache und Referenzbildern visuelle Inhalte zu erstellen und zu bearbeiten und so den kreativen Prozess zu optimieren. Die Suite ist zunächst auf dem Lenovo Yoga Pro 9i verfügbar, die Unterstützung für weitere Lenovo Yoga Geräte wird folgen.

Globale Designsprache für den Einzelhandel

Die Produktpräsentation von Lenovo veranschaulichte die innovative neue globale Designsprache für den Einzelhandel, eine strategische Initiative, die das Kundenerlebnis in allen physischen Einzelhandelsformaten verändern soll. Diese neue Designsprache, die auf den Tischen im Ausstellungsbereich der Lenovo Innovation World zu sehen war, unterstreicht einen kohärenten und eindringlichen Markenauftritt und sorgt für Einheitlichkeit und Konsistenz in den weltweiten Einzelhandelsaktivitäten von Lenovo.

Das Konzept basiert auf fünf Kernprinzipien, die die wiedererkennbare visuelle Identität von Lenovo widerspiegeln sollen. Dazu werden natürliche und nachhaltige Materialien verwendet, die einen warmen Minimalismus ausstrahlen und das Ökosystem innovativer Produkte von Lenovo unterstreichen. Durch die Umgestaltung der Customer Journey mit ansprechenden Umgebungen, interaktiven Berührungspunkten und personalisiertem Service möchte Lenovo ein inspirierendes und unvergessliches Erlebnis für jeden Kunden schaffen, der mit Lenovo im Einzelhandel in Kontakt tritt.

Lenovo wird globaler Partner der Formel 1

Lenovo wird ab 2025 globaler Partner der Formel 1, während Motorola als globaler Smartphone-Partner fungieren wird. Im Rahmen dieser mehrjährigen Vertragsverlängerung wird Lenovo auch weiterhin Spitzentechnologie bereitstellen, darunter High-Performance-Computing-Lösungen, Server und Edge-Geräte, um den Betrieb der Formel 1 sowohl an der Rennstrecke als auch aus der Ferne zu unterstützen. Lenovo wird außerdem Titelsponsor von zwei Rennen pro Saison sein und sein Branding an der Strecke neben Motorola verstärken. Die Partnerschaft unterstreicht Lenovos Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit, wobei Initiativen wie der Lenovo Asset Recovery Service zu den Nachhaltigkeitszielen der Formel 1 beitragen. Gemeinsam werden Lenovo und die Formel 1 Technologien der nächsten Generation erforschen, wie z. B. KI-PCs, KI-fähige Motorola-Smartphones und AR/VR-Lösungen, um die globale Reichweite des Sports und das Engagement der Fans weiter zu steigern.

Lenovo Innovation World 2024

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 57 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 248 der Fortune Global 500 gelistet ist und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Mit der kühnen Vision, intelligentere Technologie für alle zu liefern, hat Lenovo seinen Erfolg als weltweit größter PC-Hersteller mit einem umfassenden Portfolio an KI-fähigen, KI-bereiten und KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastrukturen (Server, Storage, Edge, High Performance Computing und Software Defined Infrastructure), Software, Lösungen und Dienstleistungen ausgebaut. Lenovos kontinuierliche Investitionen in weltverändernde Innovationen schaffen eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle und überall. Lenovo ist an der Börse in Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lenovo.com, und die neuesten Nachrichten können Sie in unserem StoryHub nachlesen.

