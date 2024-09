München (ots) -Das Thema: "Ist mit Ihnen ein Staat zu machen, Frau Wagenknecht?"Das im Januar gegründete "Bündnis Sahra Wagenknecht" schaffte am vergangenen Sonntag auf Anhieb den Einzug in die Landtage von Sachsen und Thüringen. Ist eine Koalition zwischen der CDU und der neuen Partei der ehemaligen Linken-Frontfrau dort der einzige Weg zu Regierungen? Wird dieses politische Experiment die Christdemokraten spalten oder bietet es womöglich auch neue Mehrheitsoptionen für den Bund?Die Gäste:Sahra Wagenknecht (Vorsitzende "Bündnis Sahra Wagenknecht")Thorsten Frei (Erster Parlamentarischer Geschäftsführer CDU/CSU-Bundestagsfraktion)Michael Bröcker (Chefredakteur Table.Media)"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR.Pressekontakt:Redaktion: Bianca Leitner (NDR)Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.dePresseanfragen an Caren Miosga:Stephan Clausen, K E T A N O, Tel.: 030 28 48 48 15, E-Mail: clausen@ketano.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5859186