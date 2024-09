Vaduz (ots) -Am Donnerstag, 5. September begrüsste das Kursteam und die Stabsstelle für Sport 35 Teilnehmer und eine Teilnehmerin aus der Ostschweiz oder Liechtenstein in der Ruggeller Widau. In diesem Jahr waren auch Personen mit mehr als 25 Jahren Engagement im J+S an der Weiterbildung. Passend zum Thema Innovieren - positive Veränderungen - wollten alle ihre Kompetenzen mit den neuen Lernmitteln wie dem "Manual Fussball" oder den Kartensets reflektieren und erweitern.Das Kursteam mit Roman Wild, Daniel Hasler und Oliver Sidler vermittelte ausserdem in der Theorie und auf dem Fussballplatz zum Thema Lehren und Lernen mit Entwicklungsfragen und dem SFV Trainingsschema. Durch das umfangreiche Fachwissen und die praktischen Erfahrungen des Kursteams, konnten die J+S Leiterin und die J+S Leiter für die weitere Arbeit im Verein oder Club viel für sich mitnehmen. Am Ende des Tages konnte allen die Qualifikation erteilt und die Anerkennung im Fussball verlängert werden.Die J+S Leiterpersonen verpflichten sich, alle 2 Jahre an einer Aus- oder Weiterbildung teilzunehmen. J+S ist seit 1972 für die Förderung von Kindern und Jugendlichen zuständig. Liechtenstein ist Teil des grössten Breitensportförderprogramms und unterstützt über die Stabsstelle für Sport knapp 50 Organisationen und 24 Sportarten.Pressekontakt:Stabsstelle für SportJürgen TömördyT +423 263 63 31juergen.toemoerdy@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100922690