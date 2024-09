www.bernecker.info

Seit der Pandemie haben viele (historische) Prognose-Hilfsmittel an Treffsicherheit verloren und mögliche Szenarien gibt es reichlich, basierend auf einem umfangreichen 'menue of choice' an gleichwahrscheinlichen Argumenten.Monokausale Herleitungen sind per se angreifbar, doch manche Ereignisse lassen sich im Nachhinein miteinander in Verbindung bringen (correlation≠causation?!). So auch die Normalisierung der US-Zinsstrukturkurve im Vor-/Umfeld von Rezessionen, basierend auf der Differenz 10Y-2y US-Staatsanleihen.Zeitgleich geschahen prägnate Ereignisse der Wirtschaftsgeschichte: Anfang 90iger (Rezession, 2.Golfkrieg), 1997/'99 Asien-/Russlandkrise, 2001 dot.com Krise, 2008 Subprime/GFC (Global Financial Crisis), 2019 Repo-Liquidity/Covid, ... 2024/'25: ???Die Nulllinie wird erstmals seit 2 Jahren ernsthaft umspielt und es bleibt abzuwarten, ob das endgültige Überschreiten, mit einem meist steilen Anstieg, wiedermal von einer geschichtsträchtigen Entwicklung begleitet wird.Gute Geschäfte.Ihre Bernecker Redaktion /Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!