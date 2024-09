Die Blockstream Mining Note 2 (BMN2) Serie 3 ist mit einem 4-Jahres-Festpreis von $31.000 PH/s eröffnet

Der kostengünstigste und einfachste Weg für berechtigte Investoren, sich aktiv an Proof-of-Work-Belohnungen zu beteiligen.

Blockstream, der weltweit führende Anbieter von Bitcoin-Infrastrukturtechnologie, hat Serie 3 seines mit Spannung erwarteten Produkts Blockstream Mining Note 2 (BMN2) aufgelegt und reagiert damit erneut auf das gestiegene Interesse der Anleger an Bitcoin-Mining-Möglichkeiten.

BMN2, ein EU-konformes Hash-Rate-gesichertes Sicherheits-Token, bietet ein direktes Engagement in die Bitcoin-Hash-Rate, die von Blockstreams hochmodernen, unternehmensgerechten Mining-Einrichtungen in Nordamerika betrieben wird. BMN2 wurde entwickelt, um die erste Iteration des Blockstream Mining Note (BMN1) zu replizieren, das 2021 aufgelegt wurde und im Juli dieses Jahres fällig wurde und über seine dreijährige Laufzeit eine Bitcoin-Rendite von 32 erzielte. Arnab Naskar, Mitbegründer und Co-CEO von STOKR, einer Investitionsplattform für digitale Vermögenswerte, erklärt dies als "die höchste Auszahlung in der Geschichte der Real World Asset (RWA) Security Token."

Die Bitcoin-Branche hat sich seit der Einführung von BMN1 2021 stark weiterentwickelt. Mit dem Bitcoin-Mining verwandte Anlageprodukte wie Hash-Rate-Verträge und gehostete Mining-Dienste sind für Investoren und Unternehmen verfügbar geworden. Diesen Produkten und Dienstleistungen mangelt es jedoch an Investitionsannehmlichkeiten Sekundärmarktliquidität, langfristige feste Kurse, sofortiges Engagement und Schutz vor Markttiming Freiheiten, die BMN2 bietet.

BMN2 dessen primäres Angebot am 18. Juli 2024 mit einer Einnahme von knapp 7 Mio. live ging folgt einem ähnlichen Wirtschaftsmodell wie BMN1 und bietet Anlegern einen äußerst wettbewerbsfähigen Hash-Preis und eine Investitionsmöglichkeit, die den Kauf von Bitcoin auf dem Spotmarkt übertreffen kann. Darüber hinaus enthält BMN2 Sicherheitsvorkehrungen für die Hash-Rate, die über die seines Vorgängers hinausgehen, einschließlich einer Reserve von 50 der angegebenen Hash-Rate (1PH/s pro Tag) zum Schutz vor möglichen Ausfällen von Minern, verminderter Effizienz und anderen Problemen, die nicht auf höhere Gewalt zurückzuführen sind.

BMN2 ist für qualifizierte, nicht-amerikanische Investoren über den in Luxemburg ansässigen Anbieter von virtuellen Vermögenswerten, STOKR, zu einem festen, ermäßigten Hash-Preis von 21,23 für 48 Monate erhältlich. Der Bitcoin-Hash-Preis bezieht sich auf die kurzfristige Rentabilität des Bitcoin-Minings und misst die Einnahmen, die Bitcoin-Miner erzielen können. Der Preis des BMN2 liegt deutlich unter dem aktuellen Hash-Preis des Spotmarktes, um Bitcoin-Inhabern, Investoren und Unternehmen einen Anreiz zu bieten, sich direkt an der Aufrechterhaltung des Bitcoin-Netzwerks zu beteiligen. Jedes BMN2-Sicherheits-Token berechtigt die Inhaber zu den Bitcoins, die durch 1 PH/s (Petahash pro Sekunde) der Blockstream-Mining-Hash-Rate erzeugt werden, wodurch ein beständiger Strom von Bitcoin-Belohnungen gewährleistet wird, die direkt mit der Mining-Leistung verbunden sind. BMN2 bietet eine gut getimte Einstiegsmöglichkeit für Investoren, um strategisch am Markt teilzunehmen, bevor die nächste Bitcoin-Halbierung kommt.

Der Bitcoin-Mining-Betrieb für BMN2 begann diese Woche mit einer äquivalenten Hosting-Rate von weniger als $0,045 kWh (Kilowattstunde), was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von $0,065 für Unternehmen und $0,075, der für Privatkunden üblich ist, liegt. Die Stärke, Zuverlässigkeit und Leistung der fortschrittlichen Mining-Flotte von Blockstream ermöglicht die Ausweitung der günstigen Konditionen auf die größere Bitcoin-Gemeinschaft, um zur Dezentralisierung des Netzwerks beizutragen. Darüber hinaus stammen über 80 des BMN2-Stroms aus kohlenstoffneutralen Quellen Wind, Sonne und Kernkraft und machen es zu einer gewissenhaften Investitionsmöglichkeit, die die Interessen der Investoren und die Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft in Einklang bringt und einen attraktiven Einstiegspunkt im Vergleich zum historischen Hash-Preis-Markt bietet.

"Operative Exzellenz und Integrität sind der Kern unseres Miniung-Geschäfts", sagte Chris Cook, CIO von Blockstream. "Wir wissen aus erster Hand, wie komplex das Mining von Bitcoin ist Hardware-Herausforderungen, Energiebeschränkungen und Preisschwankungen, um nur einige zu nennen. Wir haben das BMN-Produkt entwickelt, um eine konsistente Hash-Rate zu liefern, mit dem Ziel, ein starkes und stabiles Investitionsergebnis zu erhalten."

Die Führungsrolle von Blockstream im Bitcoin-Mining ist gut etabliert. Die Wurzeln des Unternehmens gehen auf die Erfindung des HashCash-Algorithmus von CEO und Mitbegründer Dr. Adam Back zurück, der hinter dem Proof-of-Work-Protokoll steht, einer grundlegenden Komponente der Sicherheitsarchitektur von Bitcoin. Dr. Backs Pionierarbeit legte den Grundstein für Bitcoin, und seine fortlaufenden Beiträge mit den Produkten BMN- und BASIC-Note, einem weiteren Mining-Angebot von Blockstream, werden die Zukunft der gesamten Real-World-Asset-Industrie weiterhin prägen.

Um Zugang zum BMN2-Sicherheits-Token-Angebot und regelmäßigen Updates zu erhalten, können sich berechtigte Investoren registrieren unter https://stokr.io/featured-assets/blockstream-mining2.

Über Blockstream Mining

Blockstream wurde 2014 gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von Bitcoin- und Blockchain-Infrastruktur.Blockstream Mining bietet schlüsselfertige Bitcoin-Mining-Services und -Lösungen, die darauf ausgelegt sind, Institutionen volle Transparenz und Kontrolle über ihre Mining-Operationen zu bieten. Durch die Bereitstellung sicherer, hochmoderner Einrichtungen für eine zuverlässige Mining-Kolokation, gepaart mit einer außergewöhnlichen Infrastruktur für technische Talente, erfüllen die eigens von Blockstream Mining errichteten Rechenzentren die strengen physischen und Netzwerksicherheitsanforderungen globaler institutioneller und unternehmerischer Kunden. Um die Kohlendioxidemissionen zu minimieren, befinden sich die aktuellen Mining-Standorte in den USA und Kanada und nutzen überwiegend nicht-fossile Energiequellen.

Über STOKR

STOKR ist ein Vorreiter bei der Umgestaltung von Finanzanlagen für das digitale Zeitalter. Als führende digitale Investmentplattform hilft STOKR Vermögensverwaltern, Fondsmanagern und Emittenten bei der Tokenisierung und Verwaltung einer breiten Palette von Finanzanlagen. Die Plattform von STOKR vereinfacht den Einstieg in die Welt der digitalen Wertpapiere mit einem umfassenden Serviceangebot, das spezielle Anlagestrukturen, eine hochmoderne Technologieinfrastruktur und umfassende Unterstützung bei Zahlungen und Compliance umfasst.

Mit STOKR können Kunden mühelos digitale Wertpapiere emittieren und starke Anlegerbeziehungen aufbauen, wobei sie dank der Integration mit Sekundärmärkten von einer erhöhten Liquidität profitieren. Der Ansatz von STOKR beseitigt die technische Komplexität, die typischerweise mit digitalen Wertpapieren verbunden ist, und bietet ein nahtloses Investitionserlebnis. Mit mehr als sechs Jahren Innovation und Erfahrung auf dem Markt für digitale Wertpapiere bietet STOKR eine anspruchsvolle und sichere Umgebung für die Kapitalbeschaffung.

STOKR ist als Virtual Assets Service Provider (VASP) bei der CSSF in Luxemburg registriert und verpflichtet sich, die höchsten Standards für die Einhaltung von Vorschriften einzuhalten, um eine zuverlässige und vertrauenswürdige Plattform für alle Beteiligten zu gewährleisten.

