Die SAP-Aktie zeigt sich derzeit robust am Aktienmarkt. Mit einem geringfügigen Plus von 0,17 Prozent auf 191,76 Euro behauptet sich das Papier des Softwarekonzerns in einem unsicheren Marktumfeld. Trotz der aktuellen Zurückhaltung der Anleger in Europa entwickelt sich die SAP-Aktie besser als der Euro Stoxx 50. Der Handel am XETRA verzeichnete ein Tageshoch von 192,06 Euro, was die relative Stärke des Wertpapiers unterstreicht.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Experten prognostizieren für die SAP-Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 211,11 Euro, was ein beachtliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens zeigten eine positive Entwicklung mit einem Umsatzwachstum von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,45 Euro. Diese Prognosen deuten auf eine weiterhin solide Geschäftsentwicklung hin und könnten das Anlegervertrauen in den Walldorfer Konzern stärken.

