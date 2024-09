Deutz kauft in Polen Biuro Techniczno-Handlowe FAST Sp.z.o.o., kurz BTH FAST. Damit sind die Kölner in Polen künftig mit einer eigenen zentralen Service- und Vertriebsorganisation vertreten. BTH FAST sitzt in der Nähe von Warschau und wurde 1990 gegründet. Aktiv ist man vor allem in den Bereichen Bergbaumaschinen, industrielle Anwendungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...