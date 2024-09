Eine moderne Infrastruktur für die Schiene, mehr Züge auf den Strecken und endlich pünktlich ankommen. So sah der Digitalisierungsplan der Deutschen Bahn bis zum Jahr 2035 aus. Einer aktuellen SWR-Recherche zufolge ist davon nicht mehr viel übrig. Was bedeutet das für Bahnreisen in der Zukunft? Erst am 3. September 2024 hatte die Deutsche Bahn ein Statement zum eigenen Sanierungskonzept veröffentlicht und dabei den Fingern in die eigene Wunde gelegt. ...

