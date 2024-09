Die Airbus-Aktie hat am heutigen Freitag nachgegeben. Produktions- und Lieferkettenprobleme haben die Auslieferungszahlen im August beeinträchtigt. Analysten zeigen sich uneinig in ihrer Bewertung des künftigen Potenzials der Aktie.Auslieferungszahlen und JahreszieleIm August 2024 hat Airbus 47 Verkehrsflugzeuge an 31 Kunden ausgeliefert, eine deutliche Reduzierung im Vergleich zu Juli, als 77 Maschinen ...

