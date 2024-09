Original-Research: M1 Kliniken AG - from First Berlin Equity Research GmbH

06.09.2024 / 14:30 CET/CEST

Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group AG.

The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to M1 Kliniken AG

Company Name: M1 Kliniken AG

ISIN: DE000A0STSQ8



Reason for the research: Q2-Bericht

Recommendation: Kaufen

from: 06.09.2024

Target price: EUR28

Target price on sight of: 12 Monate

Last rating change: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 28,00.

Zusammenfassung:

Der Q2-Bericht hat erneut die wachsende Stärke des Injectables-Geschäfts von M1 gezeigt. Umsatz und EBIT des Beauty-Segments übertrafen FBe bei weitem, während die Ergebnisse des Handelssegments nahe an unseren Schätzungen lagen. In der Zwischenzeit verzeichneten die M1-Aktien am Dienstag einen beträchtlichen Kursanstieg, als das Management ein kurzes Update über das zuvor kommunizierte Interesse von Private Equity (PE) am Beauty-Geschäft von M1 gab und feststellte, dass sechs namhafte PE-Unternehmen Interesse an 'einer Beteiligung beziehungsweise an der Übernahme des Beauty-Segments' bekundet haben. Abgesehen von den Marktspekulationen hat das Beauty-Geschäft in letzter Zeit einen Aufschwung erlebt, und M1 ist auf dem besten Weg, unsere Ziele für 2024 zu übertreffen. Wir werden die Q3-KPIs aber abwarten, bevor wir unsere Schätzungen anpassen, und behalten unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR28 bei.



First Berlin Equity Research has published a research update on M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 28.00 price target.



Abstract:

Q2 reporting once again showcased the growing strength of M1's injectables business. Beauty segment sales and EBIT overshot FBe by a wide margin, while Trade segment results were close to our estimates. Meanwhile, M1 shares caught a sizable bid on Tuesday when management gave a brief update on previously communicated private equity (PE) interest in M1's Beauty business, noting that six well-known PE outfits have expressed interest in 'investing in or acquiring the Beauty segment.' Market speculation aside, the Beauty business has been on a heater of late, and M1 is tracking slightly ahead of our 2024 targets. We will await Q3 KPI's before adjusting FBe and maintain our Buy rating with an unchanged EUR28 TP.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/30737.pdf

Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

Archive at www.eqs-news.com



1983517 06.09.2024 CET/CEST



°