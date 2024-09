Berlin (ots/PRNewswire) -Die Marke für Unterhaltungselektronik erweitert die MagFusion Pro kabellose Ladelinie um eine innovative Technologie, die Überhitzungsproblemen entgegenwirktAUKEY (https://www.aukey.com/), ein führender Anbieter von Ladetechnologie, stellte auf der IFA Berlin (https://www.ifa-berlin.com/) eine Linie neuer kabelloser Ladegeräte mit dem innovativen Omnia-Frez Cooling System vor. Das System versorgt drei neue kabellose Ladegeräte der Linie "MagFusion Pro": MagFusion 3-in-1 Pro, MagFusion GameFrost und MagFusion Dash Pro.Die Omnia-Frez-Technologie wurde entwickelt, um Überhitzungsprobleme zu vermeiden, die häufig bei schnellen, kabellosen Ladegeräten auftreten. Sie reduziert die Ladetemperaturen um bis zu 20 \u2103 (68 \u2109) im Vergleich zu herkömmlichen kabellosen Ladegeräten und ermöglicht so ein schnelleres und sichereres Laden Ihrer Geräte. Bei einem iPhone 15 Pro verkürzt sich die volle Ladezeit um 26 Minuten, gemäß der Daten von AUKEY Lab. Die Omnia-Frez-Technologie trägt zudem dazu bei, den Zustand des iPhone-Akkus zu erhalten und dessen Lebensdauer zu verlängern, wodurch die Akkulaufzeit des Geräts verlängert wird."Die neue Omnia-Frez-Technologie geht das Problem der Überhitzung beim Laden direkt an", so David Yunyou Wu, Vizepräsident von AUKEY. "Überhitzung verlangsamt den Ladevorgang und verkürzt die Lebensdauer des Akkus, aber AUKEYs revolutionäre Omnia-Frez-Kühltechnologie verändert das Spiel für Personen, die ein iPhone nutzen."Die jüngsten Innovationen von AUKEY spiegeln den nutzerorientierten Ansatz wider, der neue Produkte an die unterschiedlichsten Bedürfnisse und Lebensstile anpasst. Diese drei neuen kabellosen Ladegeräte bieten innovative Lösungen für verschiedene Szenarien:- MagFusion 3-in-1 Pro: Die ultimative Ladelösung für Ihr iPhone, Ihre AirPods und Ihre Apple Watch- MagFusion GameFrost: Entwickelt für mobile Gamer, die Spitzenleistung verlangen- MagFusion Dash Pro: Die perfekte Mischung aus schlankem Design und leistungsstarker Kühlung für das Aufladen unterwegsDer MagFusion Dash Pro ist ab heute, 6. September, auf www.aukey.com und bei autorisierten Händlern erhältlich. Der MagFusion 3-in-1 Pro und der MagFusion GameFrost werden im 4. Quartal 2024 erhältlich sein. Die Preise werden wie folgt sein:- Europa: Der MagFusion 3-in-1 Pro wird zum Preis von 129,99 €, der MagFusion GameFrost zum Preis von 42,99 € und der MagFusion Dash Pro zum Preis von 40,99 € angeboten.- USA: Der MagFusion 3-in-1 Pro wird zum Preis von 129,99 $, der MagFusion GameFrost zum Preis von 42,99 $ und der MagFusion Dash Pro zum Preis von 40,99 $ angeboten.Besuchen Sie AUKEY am Stand H4.2-201 auf der IFA Berlin und lassen Sie sich die MagFusion 3-in-1 Pro, MagFusion GameFrost und MagFusion Dash Pro vorführen. Sie können auch die offizielle Website von AUKEY, www.aukey.com, besuchen, um mehr zu erfahren. Medienanfragen können an PR@aukey.com gerichtet werden.Informationen zu AUKEYAUKEY ist ein führender Anbieter modernster Unterhaltungselektronik und von mobilem Technikzubehör, der die neuesten Technologien mit mehr als einem Jahrzehnt an Hardwareerfahrung kombiniert. Mit dem Fokus auf exzellentes Design, zuverlässige Leistung und Benutzerfreundlichkeit erweitert AUKEY kontinuierlich sein Produktportfolio, um den digitalen Lifestyle seiner Kundschaft zu ergänzen und zu verbessern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2498617/AUKEY_IFA.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aukey-stellt-omnia-frez-cooling-system-mit-drei-neuen-kabellosen-ladegeraten-vor-302240558.htmlPressekontakt:Victoria Walker,360PR+ für AUKEY,vwalker@360pr.plus; Swing Feng,AUKEY Marketing & PR Spezialist,swing.feng@aukey.comOriginal-Content von: Aukey, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134190/5859304