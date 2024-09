Die Aktie der Deutschen Lufthansa verzeichnete am Freitag einen leichten Rückgang an der Frankfurter Börse. Trotz einer Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent im vergangenen Quartal auf 10,01 Milliarden Euro, sank der Aktienkurs um 0,3 Prozent auf 5,90 Euro. Analysten zeigen sich besorgt über die sinkenden Gewinnmargen, da das Unternehmen mit niedrigeren Ticketpreisen und höheren Kosten konfrontiert ist. Die US-Bank JPMorgan senkte ihr Kursziel für die Lufthansa-Aktie von 5,00 auf 4,60 Euro und behielt die Einstufung "Underweight" bei.

Ausblick für Investoren

Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn pro Aktie von 0,856 Euro. Die Dividenden-Schätzung liegt bei 0,236 Euro, was einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr darstellt. Mit einem aktuellen Kurs von 5,90 Euro notiert die Aktie deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 8,59 Euro. Investoren warten gespannt auf die Veröffentlichung der Q3-Zahlen am 29. Oktober 2024, um weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Luftfahrtkonzerns zu erhalten.

