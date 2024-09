Wien (www.fondscheck.de) - Nach dem Japan-Schock Anfang des Monats verlief der August 2024 für Aktienfondsbesitzer mehrheitlich erfreulich, wie das aktuelle FONDS professionell Fondsbarometer zeigt, so die Experten von "FONDS professionell".Die Turbulenzen rund um den Zinsschritt der japanischen Notenbank hätten wohl viele Aktienfondsbesitzer Anfang August in Angst und Schrecken versetzt. Der ungewöhnlich starke Rückgang des Tokioter Nikkei-Index habe auch die meisten anderen Leitindizes unter Druck gebracht. Aber genauso rasch wie diese Korrektur gekommen sei, sei sie auch schon vorüber gewesen. Der DAX habe im weiteren Monatsverlauf sogar einen neuen historischen Höchststand erreicht - trotz der ungünstigen Wirtschaftsentwicklung in Deutschland. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...