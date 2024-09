Am Mittwoch markierte die Aktie des Getränkekonzerns aus Atlanta 73,53 $ als neues Allzeithoch. Gestern aber - 1,9 %, größter Tagesverlust in einem schwachen Dow Jones Index. Den negativen Impuls lieferte ein neues Analystenurteil:CFRA Research änderte die Einstufung von "Buy" auf "Hold". COCA-COLA habe zwar zuletzt mit einer Anhebung der Jahresziele überzeugt, sei nun aber fair bewertet. Getränke seien, ähnlich wie andere Konsumbereiche, von einer schwachen Nachfrageentwicklung (Konsumverhalten) betroffen, so die Analysten.Der Konzern hatte am 23. Juli im Ausblick auf das Gesamtjahr ein organisches Wachstum der Erlöse um 9 bis 10 % in Aussicht gestellt. Der Einfluss einiger Märkte mit aktuell intensiver Inflation war darin berücksichtigt, außerdem erwartete man weiteren Gegenwind aus Devisenkursänderungen. Beim bereinigten Gewinn je Aktie (in 2023: 2,69 $) wurde auf vergleichbarer Basis ein Wachstum von 5 bis 6 % angesetzt. Im Anschluss daran zog der Aktienkur bis zu 16,5 % nach oben, eine Änderung im Börsenwert von enormen 44 Mrd. $.Seit Jahresbeginn ergab sich ein Kurszuwachs von 21 %. Und auch dieses Signal gibt Anlass zu einer gewissen Vorsicht: Der Abstand zwischen Kurs und 200-Tage-Linie lag am Allzeithoch bei beachtlichen 16 %. Im Drehbuch des Börsenalltags ist die Wiederannäherung von Kurs und Durchschnitt Normalität.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.