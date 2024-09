Mainz (ots) -Eva Schiller, Leiterin des ZDF-Landesstudios Baden-Württemberg, wechselt zum 1. November 2024 nach München und leitet dort das ZDF-Landesstudio Bayern. Nicola Albrecht, Leiterin des ZDF-Landesstudios Brandenburg, wird zum 1. Januar 2025 Leiterin der ZDF-Korrespondentenstelle in New York. Ihre Nachfolge in Potsdam übernimmt Kai Niklasch, der derzeit noch das ZDF-Studio in Bremen leitet.ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Mit Eva Schiller und Nicola Albrecht gehen zwei erfahrene Korrespondentinnen für das ZDF nach München und New York. Sie haben in den vergangenen Jahren unsere Berichterstattung aus dem In- und Ausland mitgeprägt. Gleiches gilt für Kai Niklasch, der seine langjährige Erfahrung als politischer Korrespondent nun in Brandenburg einbringen wird."Eva Schiller (42) leitet seit 2019 das ZDF-Landesstudio Baden-Württemberg. Sie folgt als Studioleiterin in Bayern auf Stefan Leifert, der in diesem Sommer die Leitung der Redaktion "heute journal" übernommen hat. Zuvor berichtete Schiller unter anderem als Reporterin aus dem Landesstudio Hessen und war ab 2014 Korrespondentin im ZDF-Auslandsstudio Südosteuropa in Wien.Nicola Albrecht (49) leitet seit August 2020 das ZDF-Landesstudio Brandenburg. In New York folgt sie auf Johannes Hano, der inzwischen Leiter des ZDF-Studios Südostasien in Singapur ist. Albrecht ist seit 23 Jahren für das ZDF tätig, war vor ihrem Wechsel nach Potsdam als ZDF-Studioleiterin in Tel Aviv im Einsatz. Von 2011 bis 2014 arbeitete sie als Korrespondentin im ZDF-Studio in Peking. Ab 2009 gehörte sie zum Reporter-Pool der ZDF-Hauptredaktion Aktuelles und berichtete weltweit aus Kriegs- und Krisengebieten sowie von verschiedenen Großereignissen.Kai Niklasch (59) leitet seit September 2014 das ZDF-Studio Bremen. Zuvor war er für den Sender von 2005 bis 2014 im ZDF-Europa-Studio in Brüssel und von 1999 bis 2004 als Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin tätig.KontaktBei Fragen zur Pressemeldung erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/personalien) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend:- die Biografie von Eva Schiller (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/schiller-eva)- die Biografie von Dr. Nicola Albrecht (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/albrecht-dr-nicola)- die Biografie von Kai Niklasch (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/niklasch-kai)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5859357