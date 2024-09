Der FLOOR ONE STRETCH S6vonTineco, Pionier im Bereich der Bodenpflege und Smart Home-Geräte, wird im Rahmen der diesjährigen IFA mit dem Global Product Technology Innovation Award ausgezeichnet. Dieser Preis dekoriert branchenführende Produkte, die in den Bereichen Technologie, Materialien und Leistung signifikante Neuerungen aufweisen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240906472096/de/

TINECO FLOOR ONE STRETCH S6 Receives Floor Cleaning Solutions Gold Award (Photo: Business Wire)

Flexibilität ist Trumpf

Beim FLOOR ONE STRETCH S6 handelt es sich um einen Nass-Trockensauger, der die Vorgänge des Saugens und Wischens in einem Gerät vereint. Das Gerät zeichnet sich durch sein hohes Maß an Flexibilität aus. Dessen 180°-Flachdesign erlaubt es, den Sauger mühelos unter Möbel zu manövrieren. Darüber hinaus kann der FLOOR ONE STRETCH S6 dank Mini-Hilfsrädern einfach sowohl vorwärts als auch rückwärts bewegt werden. Das 45°-Schwenkdesign eröffnet zusätzliche Möglichkeiten, da es das flexible Steuern nach links und rechts erlaubt ungeachtet des Neigungswinkels. Eine dreiseitige Kantenreinigung ermöglicht es, auf 0,5 cm an Kanten heranzukommen. Das 3-Kammer-System zur Schmutzwassertrennung trennt effizient Feststoffe, Flüssigkeiten und Luft.

Selbstreinigung und Schnelltrocknung auf Knopfdruck

Das integrierte FlashDry-Selbstreinigungssystem sorgt für eine vollends autonome Reinigung und Trocknung der Bürstenrolle und des kompletten Saugapparats auf Knopfdruck. Während der Selbstreinigung wird Wasser konstant auf 70° C erhitzt, um Schmutzpartikel wie Fette, Öle usw. effektiv von der Bürstenrolle sowie der Rohrleitung zu entfernen. Während dieses Prozesses rotiert die bidirektional Bürste durchgehend, um eine tiefere und gründlichere Reinigung zu gewährleisten. So wird die Bürste innerhalb von zwei Minuten besonders sauber und bleibt flauschig. Anschließend erfolgt mittels auf 70° C erhitzter Luft eine versiegelte Trocknung. Dabei wird überschüssiges Wasser effizient von allen bei den Reinigungsarbeiten zum Einsatz gekommenen Bestandteilen des Saugers entfernt. Die Trocknung bedarf fünf Minuten und verhindert die Entstehung von Keimen und unangenehmen Gerüchen. Der STRETCH S6 kann aufgrund der verbesserten Pouch-Batterie eine Laufzeit von 40 Minuten vorweisen.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt der FLOOR ONE Serie hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240906472096/de/

Contacts:

silvia.shi@tineco.com