München (ots) -illycaffé gibt die 27 Finalisten der neunten Ausgabe des Ernesto Illy International Coffee Awards 2024 bekannt. Der Preis, der im Gedenken an Ernesto Illy, den Sohn des Firmengründers, ins Leben gerufen wurde, würdigt seit über drei Jahrzehnten die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Kaffeebauern. Aus diesem Grund werden am 12. November in New York zwei Auszeichnungen verliehen: Der "Best of the Best"-Preis, der von einer Jury aus neun Kaffeeexperten gekürt wird, sowie der "Coffee Lovers' Choice", der von Verbrauchern bestimmt wird, die eine Woche lang in illy-Geschäften weltweit an Blindverkostung teilnehmen. Im Laufe des Jahres haben die Qualitätslabore von illycaffé Proben der Ernte 2023/2024 analysiert und die besten Chargen und Produzenten auf Basis qualitativer sowie nachhaltiger Kriterien ausgewählt.Die diesjährigen Finalisten kommen aus Brasilien, Costa Rica, El Salvador, Äthiopien, Guatemala, Honduras, Indien, Nicaragua und Ruanda."Nachhaltige Qualität ist das Ergebnis eines Prozesses, der auf den Kaffeeplantagen beginnt und ständige Innovation, Forschung und Ausbildung erfordert. Es bedeutet, hochwertigen Kaffee unter Berücksichtigung von Umwelt, Biodiversität, Menschenrechten und sozialem Wohlstand zu produzieren. Der Ernesto Illy International Coffee Award ist zu einem jährlichen Ereignis geworden, bei welchem wir unsere besten Produzenten weltweit auszeichnen - Menschen, mit denen wir seit Jahrzehnten Hand in Hand arbeiten, um eine prosperierende Zukunft für Mensch und Planet zu sichern", kommentiert Andrea Illy, Chairman illycaffé.Das Ranking der neun Finalistenländer wird am 12. November bei den Vereinten Nationen in New York bekannt gegeben. Zudem wird bei dieser Veranstaltung der Gewinner des Ernesto Illy International Coffee Awards 2024 verkündet.Die São Mateus Agropecuaria Farm aus Brasilien erzielte bei der letzten Ausgabe des Ernesto Illy International Coffee Awards erstmals den Sieg für ihr Land. Dieses Ergebnis ist besonders bemerkenswert, da der Kaffee mithilfe regenerativer Landwirtschaftsmethoden produziert wurde, die sowohl der Umwelt und der Gesundheit zugutekommen als auch Kaffee von außergewöhnlich hoher Qualität hervorbringen.