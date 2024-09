Straßburg (ots) -Kamala Harris oder Donald Trump? Diese Frage stellen sich nicht nur die Amerikaner. Die ganze Welt blickt gespannt auf die Wahl am 5. November. Im Vorfeld dieser mit Spannung erwarteten US-Präsidentschaftswahl präsentiert ARTE unter anderem zwei Themenabende in einem umfassenden Programmschwerpunkt, der aufschlussreiche Einblicke in die politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen der USA bietet.> arte.tv/usa-wahlen (https://www.arte.tv/de/videos/RC-024073/praesidentschaftswahl-in-den-usa/)Am ersten Themenabend am 22. Oktober steht die Radikalisierung der Republikaner und die scheinbar unversöhnliche Spaltung in den USA im Mittelpunkt. Zwei Dokumentarbeiträge beleuchten die komplexe Geschichte und die tiefgreifenden Konflikte beider Lager. Eine vierteilige Dokumentationsreihe " bietet einen intensiven Einblick in die zentralen Themen, die die Amerikaner bei dieser Wahl bewegen.Am 29. Oktober liegt der Fokus auf der bevorstehenden Wahl. Der Abend beschäftigt sich mit den Folgen der jeweiligen Wahlsiege der Kandidaten für Europa und die Welt und mit den politischen und sozialen Kämpfen im Herzen Amerikas. Neben den Themenabenden bietet ARTE ein vielfältiges Programm zu Gesellschaft, Kultur und Film, das die aktuellen gesellschaftlichen und kulturellen Phänomene in den USA aufzeigt.ARTE Reportage und ARTE Journal begleiten die großen Fragen und die Entwicklung der Präsidentschaftswahl mit regelmäßigen Beiträgen und Analysen und schaffen Orientierung in einer Wahl, die die Zukunft der USA bestimmen wird.>> ZUR PRESSEMAPPE (https://acms.arte.tv/api/v1/pdfs/usa_2024_de_fdd45441-79d6-4b6f-8462-0806957e06d6.pdf)>> ZUM PROGRAMMSCHWERPUNKT (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-025084/)Pressekontakt:Gabriele Dasch | gabriele.dasch@arte.tv | +33 3 90 14 2156Nele Nagy | nele-reni.nagy@arte.tvOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/5859383