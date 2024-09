DJ WOCHENVORSCHAU/9. bis 15. September (37. KW)

=== M O N T A G, 9. September 2024 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise August *** 08:00 DE/Hannover Rück SE, PK zum Rückversicherungstreffen in Monte Carlo *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 2Q 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroraum 11:30 DE/FDP-Generalsekretär Djir-Sarai, Pk nach Präsidiumssitzung, Berlin 14:00 DE/Grünen-Chef Nouripour, Pk nach Gremiensitzung, Berlin 14:15 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede beim Tag der Metall- und Elektro-Industrie, Berlin 15:30 DE/FDP-Fraktionsvorsitzender Dürr, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor September 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 18:00 DE/SPD-Bundestagsfraktion, Fraktionssitzung, Berlin 19:00 US/Apple Inc, Vorstellung neuer iPhones und KI-Funktionen *** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 1Q D I E N S T A G, 10. September 2024 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) August *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten August *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, 2Q 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger grüner Bundesanleihen mit Laufzeit August 2050 im Volumen von 500 Mio EUR 11:30 DE/Auktion 2,10-prozentiger grüner Bundesobligationen mit Laufzeit April 2029 im Volumen von 500 Mio EUR *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 12:00 DE/Bundestag, Einbringung Budgetentwurf 2025 und Nachtragshaushalt 2024, Berlin 15:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede und Q&A beim MyWay Strategiegipfel, Berlin 16:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede mit anschließendem 1:1 Talk beim Bundesverband Beteiligungskapital, Berlin *** - CN/Außenhandel August - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt - DE/Renk Group AG, Capital Markets Day M I T T W O C H, 11. September 2024 *** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1H 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 2Q *** 08:00 GB/BIP Monat Juli *** 08:00 GB/Handelsbilanz Juli *** 08:00 GB/Industrieproduktion Juli *** 08:00 GB/Produktion Dienstleistungssektor Juli 09:00 DE/Bundestag, Generaldebatte zur Regierungspolitik, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Auktion Bundesanleihen mit Laufzeit August 2034 im Volumen von 4,5 Mrd EUR *** 14:30 US/Realeinkommen August *** 14:30 US/Verbraucherpreise August *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) D O N N E R S T A G, 12. September 2024 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen August 08:00 DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, Ergebnis 1H 09:00 DE/Bundestag, Fortsetzung der Haushaltsberatungen, Berlin 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt August 12:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede auf dem Chemie und Pharma Gipfel, Berlin *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Erzeugerpreise August *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektionen für Wachstum und Inflation in der Eurozone 16:15 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede auf dem Chemie und Pharma Gipfel, Berlin *** 16:30 HU/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede bei Eurofi-Konferenz 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q F R E I T A G, 13. September 2024 09:00 DE/Bundestag, Fortsetzung der Haushaltsberatungen, Berlin *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen August *** 11:00 EU/Industrieproduktion Juli *** 14:30 US/Import- und Exportpreise August *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) September 23:59 EU/Treffen Eurogruppe - EU/S&P, Ratingüberprüfung Spanien - EU/Informelles Treffen Eurogruppe ===

