München (ots) -Moderation: Louis KlamrothDas Thema: Die große Vertrauenskrise: Versteht die Politik die Bürger noch?Direkt nach der Doku "Die große Angst"Die Gäste u.a.:Herbert Reul (CDU, Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen)Petra Köpping (SPD, Staatsministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt in Sachsen)Gilda Sahebi (Journalistin und Autorin)Mirko Geißler (Bürgermeister von Grünhain-Beierfeld in Sachsen)Antje Hermenau (Politikberaterin und Autorin)Die AfD-Erfolge in Thüringen und Sachsen beschäftigen das Land. Erleben wir gerade einen gesellschaftlichen Rechtsruck von bisher unbekanntem Ausmaß? Verstehen SPD und CDU noch, was die Menschen bewegt? Wie können die etablierten Parteien Vertrauen zurückgewinnen?Am Mittwoch finden die Nutzerinnen und Nutzer der ARD-Mediathek die von Louis Klamroth kommentierten und durch redaktionelle Inhalte ergänzten Highlights der Sendung.So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de, Homepage www.hartaberfair.de