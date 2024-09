DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 7. September, bis Montag, 9. September (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 7. September 2024 - US/Finanzministerin Yellen, Rede bei Texas Tribune Festival - GR/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme an der Thessaloniki International Fair (T.I.F.) und dem MENA-Europe Future Energy Dialogue 2024, Thessaloniki S O N N T A G, 8. September 2024 *** 14:00 DE/Munich Re, Pk zum Rückversicherungstreffen in Monte Carlo 14:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Veranstaltung "JETZT Im Dialog", Berlin 19:10 DE/Bundeskanzler Scholz, ZDF-Sommerinterview - GR/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme an der Thessaloniki International Fair (T.I.F.) und dem MENA-Europe Future Energy Dialogue 2024, Thessaloniki M O N T A G, 9. September 2024 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise August *** 08:00 DE/Hannover Rück SE, PK zum Rückversicherungstreffen in Monte Carlo *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 2Q 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroraum 11:30 DE/FDP-Generalsekretär Djir-Sarai, Pk nach Präsidiumssitzung, Berlin 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 14:00 DE/Grünen-Chef Nouripour, Pk nach Gremiensitzung, Berlin 14:15 DE/Bundesfinanzminister Lindner , Rede beim Tag der Metall- und Elektro-Industrie, Berlin 15:30 DE/FDP-Fraktionsvorsitzender Dürr, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin 15:45 DE/SPD-Bundestagsfraktionsvorsitzender Mützenich, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor September 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY September 17:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Zuschaltung zur Jahrestagung des Deutschen Landkreistages, Kloster Seeon *** 19:00 US/Apple Inc, Vorstellung neuer iPhones und KI-Funktionen *** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 1Q - DE/Bundeskanzler Scholz, Empfang der deutschen Botschafter, Berlin ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 06, 2024 09:59 ET (13:59 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.