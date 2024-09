DJ WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. September (38. KW)

=== M O N T A G, 16. September 2024 *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 3Q *** 08:00 DE/Großhandelspreise August *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse des Survey of Monetary Analysts 10:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Firmenbesuch Evonik-Standort Herne zu Herausforderungen der Chemiestandorte auf dem Weg zur Transformation *** 11:00 EU/Arbeitskosten 2Q *** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli 11:30 DE/Merck KGaA, PK - Merck & Siemens gehen strategische Partnerschaft ein 11:30 DE/Bundesverband deutscher Banken, True Sale International, Übergabe des Abschlussberichts von Industrieinitiative zu Verbriefungen an Finanz-Staatssekretär Thoms, Berlin 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht *** 14:00 LU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei Treffen europäischer Chefvolkswirte 14:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede und Teilnahme an Pk bei 2. Jahrestagung Regionale Transformation Gestalten, Essen *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September 17:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme an Nationalem Stahlgipfel, Duisburg - CN,JP,LU/Börsenfeiertag China, Japan, Luxemburg D I E N S T A G, 17. September 2024 09:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Bundesfinanzminister Lindner, Bundeskanzler Scholz, Startup Germany Summit 2024, Berlin *** 10:00 DE/Evonik Industries AG, Forschungs-Pk 11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Pk "Zukunft Mittelstand 2024", Berlin *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen September *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz August *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August *** 16:00 US/Lagerbestände Juli - CH, KR/Börsenfeiertag China, Südkorea *** - US/Beginn der Sitzung des Offenmarktausschusses FOMC M I T T W O C H, 18. September 2024 *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juli *** 08:00 GB/Verbraucherpreise August *** 08:00 GB/Erzeugerpreise August *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Verbraucherpreise (endgültig) August *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen August *** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche *** 18:00 US/T-Mobile US Inc, Capital Markets Day *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pressekonferenz mit Fed-Chairman Powell - HK, KR/Börsenfeiertag Hongkong, Südkorea D O N N E R S T A G, 19. September 2024 *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, August *** 08:00 CH/Handelsbilanz Schweiz August *** 10:00 EU/EZB-Leistungsbilanz Juli *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 10:00 DE/Mister Spex SE, Außerordentliche HV *** 13:00 GB/Bank of England, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 13:00 TU/Türkische Zentralbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September *** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren August *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser August 22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q F R E I T A G, 20. September 2024 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht September mit Steuereinnahmen August, Berlin *** 01:30 JP/Verbraucherpreise ex Nahrungsmittel landesweit August *** 08:00 DE/Erzeugerpreise August *** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz August *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex September *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) September - EU/S&P, Ratingüberprüfung Deutschland *** 17:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Vorlesung bei IWF-Veranstaltung (17:30 Konversation mit IWF-Chefin Georgieva) *** - JP/Bank of Japan, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der Loan Prime Rate ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/kla/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 06, 2024 10:04 ET (14:04 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.