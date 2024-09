Der Bitcoin-Kurs fiel um 3 %, was den Crypto Fear & Greed Index in den Bereich der "extremen Angst" zurückwarf. Auch andere Kryptowährungen wie Ethereum und Solana verzeichneten Verluste, während Unsicherheiten über die US-Wirtschaft und mögliche Zinssenkungen den Markt belasten. Trotz der aktuellen Rückgänge bleibt Bitcoin mit einer steigenden Marktdominanz im Fokus vieler Anleger.Bitcoin Kurs fällt - Markt in "extremer Angst" Nach dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...