Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA26210W6053 Drone Delivery Canada Corp. 06.09.2024 CA92865M1023 Volatus Aerospace Inc. 09.09.2024 Tausch 1:1

SE0021626777 Betsson AB 06.09.2024 SE0022726485 Betsson AB 09.09.2024 Tausch 1:1

US0030091070 Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc. 06.09.2024 US0030098679 Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc. 09.09.2024 Tausch 6:1

GB00BLJNXL82 Berkeley Group Holdings PLC 06.09.2024 GB00BP0RGD03 Berkeley Group Holdings PLC 09.09.2024 Tausch 100:96,49

