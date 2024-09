Hannover (www.anleihencheck.de) - Von der US-Wirtschaft sind im Berichtsmonat August immerhin 142.000 zusätzliche Stellen geschaffen worden, so die Analysten der Nord LB.Die separat erhobene Arbeitslosenquote sei zudem leicht auf nun 4,2% gefallen. Weiterhin hätten die durchschnittlichen Stundenlöhne um beachtliche 0,4% M/M zugelegt. Dies seien in der Summe sicherlich keine nachhaltig schwachen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt. Die aktuellen Daten würden nach Auffassung der Analysten eher für eine vorsichtige Zinswende in Washington sprechen. ...

