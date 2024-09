EQS-News: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

DILAX wird Teil der INIT Gruppe



06.09.2024 / 16:53 CET/CEST

Wachstumsbeschleunigung durch Digitalisierung und öffentliche Investitionen in Bahninfrastruktur erwartet

Positiver Umsatz- und Ergebniseffekt bereits in 2024



Karlsruhe, 06. September 2024.

Die init innovation in traffic systems SE (ISIN DE 0005759807) übernimmt zum 06.09.2024 den internationalen Datenmanagementspezialisten DILAX Intelcom GmbH und will dadurch ihr Wachstumstempo weiter beschleunigen. «Wir sehen durch die Digitalisierung und die zunehmenden öffentlichen Investitionen in die Bahninfrastruktur in diesem Sektor großes Potenzial. Durch die Übernahme von DILAX erhalten wir Zugang zu mehr als 300 langjährigen Kunden und stärken so unsere Position auf dem Eisenbahnmarkt in Europa und Nordamerika. Gleichzeitig können wir gemeinsam Synergien bei der Entwicklung neuer Hard- und Software-Produkte heben», begründet init Finanzvorstand Dr. Marco Ferber die Akquisition. Er rechnet bereits im laufenden Jahr, vor allem jedoch mittelfristig, mit positiven Umsatz- und Ergebniseffekten für den init Konzern.

Die DILAX erzielte zuletzt mit 160 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 20 Mio. Euro. Das 1988 gegründete Unternehmen mit Sitz in Berlin sowie Standorten in der Schweiz, in Frankreich, Spanien, Großbritannien, USA und Kanada ist auf die Entwicklung und Implementierung von Hard- und Software für den urbanen Raum spezialisiert. DILAX-Produkte sind weltweit in 1.800 Städten und 30 Ländern im Einsatz. Zu den Kunden zählen internationale Fahrzeughersteller, Verkehrsbetriebe und -verbünde aus aller Welt genauso wie Shoppingcenter, Projektentwickler, Stadtplaner, Architekturbüros und städtische Verwaltungen.

Zugang zu neuen Kundengruppen in 30 Ländern und 1.800 Städten weltweit

«Unsere branchenspezifischen, analytischen Softwarelösungen unterstützen öffentliche und private Partner dabei, aus ihren lokalen Daten relevante Informationen zu gewinnen, um urbane Räume weiterzuentwickeln und letztlich für die Menschen attraktiver und sicherer zu machen. Wir kennen init schon seit längerem als Partner bei Projekten im Verkehrsbereich aber auch als starken Wettbewerber. Von daher wissen wir, auf welchen Gebieten wir gemeinsam noch effektiver und stärker werden können. Es freut mich deshalb sehr, unser Unternehmen zusammen mit init in eine noch erfolgreichere Zukunft führen zu können», so Wolfgang Keller, CEO der DILAX Intelcom GmbH.

«Für init wird sich die Akquisition von DILAX nicht nur durch den Zugang zu neuen Märkten und Kundengruppen sowie die Ergänzung einer starken Vertriebsplattform mit komplementärem Fußabdruck auszahlen. Wir gewinnen zudem neue Kapazitäten in der Forschung und Entwicklung sowie zusätzliche Expertise auf verwandten Produktfeldern durch erfahrene Sensor-Entwickler, Programmierer, Konstrukteure, Vertriebs- und Marketingexperten», zeigt sich init Personalvorstand Jörg Munz überzeugt.

Bereits im laufenden Geschäftsjahr 2024 sollen daher positive Wirkungen im Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis spürbar sein. Bislang erwartete der Vorstand des internationalen Anbieters von integrierten Planungs-, Dispositions-, Telematik- und Ticketinglösungen für den ÖPNV einen zweistelligen prozentualen Anstieg der Umsatzerlöse auf 240 bis 260 Millionen Euro sowie ein operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im Bereich von 24 bis 28 Millionen Euro.

init profitiert vom weltweiten Megatrend zu nachhaltigen Investitionen für die Digitalisierung des Verkehrssektors. Als anerkannter Technologieführer mit einer großen und stabilen Kundenbasis gibt es darüber hinaus weiteres Up- and Cross-Selling Potenzial für seine Software-Lösungen und Hardware-Komponenten. Ein wichtiger Treiber dieser Entwicklung ist der zunehmende Einsatz von Software auf Basis Künstlicher Intelligenz.

Über init

Als weltweit führender Anbieter von integrierten Planungs-, Dispositions-, Telematik- und Ticketinglösungen für Busse und Bahnen unterstützt INIT seit mehr als 40 Jahren Verkehrsbetriebe dabei, den öffentlichen Personenverkehr attraktiver, leistungsfähiger und effizienter zu gestalten. Inzwischen verlassen sich mehr als 1.100 Verkehrsunternehmen weltweit auf unsere innovativen Hard- und Softwarelösungen.

Wettbewerbsvorteil des integrierten Telematiksystems MOBILE ist, dass es alle Aufgabenstellungen eines Verkehrsunternehmens abdeckt:

Planung & Disposition

Ticketing & Fahrgeldmanagement

Betriebssteuerung & Fahrgastinformation

Analyse & Optimierung

Produkte von init überzeugen durch modernste Technik. Ihr modularer Aufbau und ihr hoher Standardisierungsgrad erlauben es, sie autonom einzusetzen oder sie, je nach Anforderung des Verkehrsbetriebes, individuell zu einer intelligenten Gesamtlösung zu integrieren. Mit den integrierten init-Lösungen können Verkehrsunternehmen alle Anforderungen der Elektromobilität meistern und mit dem Aufbau einer Mobilitätsplattform ihre Rolle als zentraler Mobilitätsanbieter in der Region stärken. Durch die offenen und standardisierten Schnittstellen können auch Drittsysteme problemlos eingebunden werden. Ein exzellentes Paket betrieblicher Services rundet das init-Angebot ab.

