Grenke gerät ins Straucheln: Die Bafin deckt Mängel in der Geldwäscheprävention auf und ordnet Maßnahmen an. Gleichzeitig kündigt Risikovorständin Rösler überraschend ihren Abgang an. Die Aktie bricht zweistellig ein und gibt die Gewinne seit Juli fast vollständig ab. Der Leasingspezialist steht nun vor der Herausforderung, die Auflagen zu erfüllen und das Anlegervertrauen zu stabilisieren.Die Finanzaufsicht Bafin hat bei dem Leasingspezialisten Grenke Mängel in der Geldwäscheprävention festgestellt. ...

