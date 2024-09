Wochenausblick: TV-Duell, Apple-Keynote und EZB-Entscheidung

Nach vier Wochen in Folge mit Kursgewinnen verbuchte der DAX® in der abgelaufenen Woche Verluste. Druck kam unter anderem aus den USA und Spekulationen, dass die Konjunktur möglicherweise stärker an Fahrt verliert als zunächst erwartet wurde und die US-Notenbank damit gezwungen wird den Leitzins übernächste Woche um 50 statt 25 Basispunkte zu senken. Nach Angaben von CME Fed Watch liegt die Wahrscheinlichkeit aktuell bei 37 Prozent. Die Entscheidung fällt jedoch erst übernächste Woche. Kommende Woche wird die EZB über eine weitere Zinssenkung beraten. Zudem steht das TV-Duell der beiden US-Präsidentschaftskandidaten an.

An den Anleihemärkten zeigten sich zum Wochenschluß zeitweise deutliche Schwankungen. Sowohl in Europa als auch in den USA stabilisierten sich die Renditen allerdings im Bereich ihrer jeweiligen Wochentiefs. Der Goldpreis schloss kaum verändert gegenüber der Vorwoche. Oberhalb von 2.500 USD wird die Luft zunächst recht dünn. Weit mehr Bewegung zeigt sich aktuell am Ölmarkt. Schwache Konjunkturdaten drückten die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil in der ersten Wochenhälfte auf den tiefsten Stand seit September. Zum Wochenschluss konnte sich der Kurs bei rund 73,15 USD zunächst stabilisieren.

Unternehmen im Fokus

Apple lädt kommende Woche zur Keynote und präsentiert neue Produkte. Bayer gibt auf dem ESMO-Kongress nächste Woche Updates zum Onkologie-Portfolio. Renk lädt zum Kapitalmarkttag. Adobe, Hornbach, Inditex und Verbio veröffentlichen Zahlen zum abgelaufenen Quartal.

Wichtige Termine

MONDAY SEPTEMBER 9, 2024

China (Mainland)-Inflation

Euro Zone-Sentix Index

French stats agency INSEE updates its economic outlook for the rest of the year

TUESDAY SEPTEMBER 10, 2024

China (Mainland)-Trade

Germany-Inflation Final

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

French central bank updates short term economic outlook

WEDNESDAY SEPTEMBER 11, 2024

United Kingdom-GDP

THURSDAY SEPTEMBER 12, 2024

ECB rate decision

United States-Jobless

United States-PPI demand

US Treasury announces sales: 3- & 6-month bills, 20-year bonds; 10-year TIPS

Federal Reserve issues Flow of Funds accounts for Q2 2024 - Federal Reserve releases figures on the financial health of U.S. household in its Flow of Funds report for the second quarter of 2024, in Washington.

FRIDAY SEPTEMBER 13, 2024

France-Inflation Final

United States-Imports/Exports

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 18.890/19.000/20.500 Punkte Unterstützungsmarken: 16.785/17.282/17.980/18.420 Punkte Der DAX® kippte zum Handelsauftakt aus der Handelsrange der zurückliegenden beiden Tage. Die Unterstützungsmarke bei 18.420 Punkte konnte zunächst jedoch verteidigt werden. Solange dieses Level nicht verletzt wird, besteht die Chance auf eine Gegenbewegung in Richtung Allzeithoch. Der kurzfristige MACD- und RSI-Indikator deuten aktuell allerdings nach unten. Es droht somit der Bruch der wichtigen Unterstützungsmarke. Unterhalb von 18.420 Punkten könnten weitere Gewinnmitnahmen ausgelöst werden und der DAX® auf 17.980 Punkte fallen. DAX® in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 17.05.2023 - 06.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 07.09.2019 - 06.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 107,12* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 123,56** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 119,86*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.09.2024; 17:00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD84PB 2.44* 17.500 20.000 21.03.2025 DAX® HD84PD 4,80 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 5,31 * 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 5,55 * 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.09.2024; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.