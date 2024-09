Am Montag, dem 9. September, um 19 Uhr ist es so weit: Apple wird das iPhone 16 und weitere neue Produkte ankündigen. Wir erklären euch, wie und wo ihr das Event im Livestream verfolgen könnt. In wenigen Tagen wird Apple seine neuen iPhones vorstellen. Das iPhone 16 wird wie die Vorgänger in vier Varianten erwartet, doch anders als beim iPhone 15 sollen die Pro-Modelle mit größeren Bildschirmgrößen ausgestattet werden. Aber Apple wird wohl mehr als ...

