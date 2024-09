Die RWE-Aktie verzeichnete am Mittwoch eine leichte Erholung im XETRA-Handel. Nach einem Tagestief von 32,77 EUR stieg der Kurs auf 33,06 EUR, was einem Plus von 0,3 Prozent entspricht. Trotz des aktuellen Aufschwungs liegt die Aktie noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 42,33 EUR, das am 14. Dezember 2023 erreicht wurde. Der Abstand zum Jahreshöchststand beträgt derzeit etwa 28 Prozent.

Analysten sehen Potenzial

Experten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,89 EUR für die RWE-Aktie an, was auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial hindeutet. Trotz eines Umsatzrückgangs um 16,11 Prozent auf 4,59 Mrd. EUR im letzten Quartal konnte RWE sein Ergebnis je Aktie deutlich steigern. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten ein Ergebnis je Aktie von 2,79 EUR. Die positive Einschätzung wird durch die [...]

Hier weiterlesen