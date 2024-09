Die BYD-Aktie verzeichnete am Nachmittag einen Anstieg von 0,5 Prozent auf 30,47 USD im NASDAQ OTC-Handel. Trotz des aktuellen Wertes von 30,47 USD liegt die Aktie noch 7,66 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 32,80 USD, das am 13. September 2023 erreicht wurde. Das Unternehmen konnte im vergangenen Quartal einen Umsatzanstieg von 21,61 Prozent auf 186,78 Milliarden HKD verbuchen, während der Gewinn pro Aktie auf 3,37 HKD stieg.

Globale Expansion und Herausforderungen

BYD setzt seine internationale Expansion fort, mit besonderem Fokus auf den afrikanischen und südamerikanischen Markt. In Ecuador wurde kürzlich das Modell Yuan Pro vorgestellt, was die Präsenz des Unternehmens in Lateinamerika stärkt. Gleichzeitig sieht sich BYD mit Herausforderungen konfrontiert, darunter die kritische Haltung Chinas gegenüber EU-Zöllen auf Elektrofahrzeuge. Trotz dieser Widrigkeiten zeigt die positive Kursentwicklung das anhaltende Vertrauen der Investoren in die Zukunft des chinesischen Elektroautoherstellers.

