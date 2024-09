TON-Coin steigt nach Pavel Durovs Statement: Nun kaufen?

Nach seiner Verhaftung am 24. August wurde Pavel Durov vier Tage später entlassen. Nun hat er sich erstmalig auf Telegram bezüglich seiner weiteren Pläne geäußert. Diese erfreuliche Nachricht hat sich auch positiv auf den TON-Coin ausgewirkt, welcher sich entgegen des bärischen Sentiments des Kryptomarktes durch seine Resilienz behaupten kann.

Pavel Durovs äußert Pläne auf Telegram nach seiner Verhaftung

Nach dem ersten Schock hat sich Pavel Durov jetzt auf seinem eigenen Messenger Telegram bezüglich des Vorfalls zu Wort gemeldet. So wurde er über vier Tage lang von der Polizei befragt und ihm wurde angedroht, dass er persönlich für die Verbrechen anderer Menschen verantwortlich gemacht werden kann, wenn sie über seine App durchgeführt werden.

Zudem hat sich Durov gewundert, dass er einfach von der Polizei verhaftet wird. Die Verhaftung eines Geschäftsführers sei seiner Ansicht nach sehr ungewöhnlich, da das Unternehmen auch einen offiziellen Vertreter in der EU hat, welcher solche Angelegenheiten klärt.

Dies seien seiner Ansicht nach Gesetze aus der Zeit vor den Smartphones und nicht mehr zeitgerecht. Denn somit würde niemand mehr neue Anwendungen entwickeln, da dies schon schwer genug und das Risiko in diesem Falle zu groß sei.

Durovs Eingeständnis zur Zusammenarbeit mit den Behörden

Ebenso hätte die französische Behörde auch diverse Optionen gehabt, um ihn um Unterstützung zu fragen. In diesem Zusammenhang erwähnte er auch seine regelmäßigen Treffen mit dem französischen Konsulat in Dubai. Zudem hätte er ihnen vorher schon im Falle von Terrorismusbedrohungen mit einer eingerichteten Hotline geholfen.

Durov betonte auch, dass es eine Schwierigkeit ist, die richtige Balance aus Sicherheit und Privatsphäre zu finden. Sie wollen international möglichst einheitlich vorgehen und sich nicht von Ländern mit schwachen Rechtsstaaten missbrauchen lassen.

Dennoch gesteht Durov ein, dass er mit den Regulierungsbehörden zusammenarbeiten wird, um das richtige Gleichgewicht zu finden. Im Notfall seien er und das Unternehmen jedoch dazu bereit, das Land zu verlassen, da sie zu ihren Grundsätzen stehen würden. Dabei verwies er auch auf die bisherige Verlegung des Standortes aus Russland.

Sie würden sich primär für das Gute einsetzen wollen und sind dabei nicht von Geld getrieben. Telegram soll die Grundrechte in den Ländern schützen, in denen sie gefährdet sind. Zudem gestand er ein, dass sie "jeden Tag Millionen schädlicher Beiträge und Kanäle" entfernen.

All diese Bemühungen mit Hotlines und Löschungen sollen jedoch laut Ansicht einiger nicht ausreichen. Durov äußerte ebenfalls, dass mit dem Anstieg auf 950 Mio. Nutzer auch viele Kriminelle hinzugekommen sind. Gegen diese wollen er und sein Team in Zukunft härter vorgehen, damit keine Gesetze verletzt werden.

TON-Coin steigt durch Durovs Kommentar

Nachdem sich der TON-Coin an das untere Ende der Schulter-Kopf-Schulter-Formation bewegt und diese leicht unterschritten hat, konnte der Kommentar von Durov den Toncoin wieder retten. Obwohl er sich schon zuvor ähnlich geäußert hat, konnte der TON-Coin von seinem Tief von 4,516 USD bis auf 4,844 USD erholen.

Das Orderbook sieht derzeit dennoch sehr bärisch aus, sodass mögliche Anstiege aktuell eher für Abverkäufe genutzt werden. Es ist auch auf die Formung des Death Cross zu achten, das nochmal vor einem größeren Kursverlust getestet werden kann.

Insgesamt handelt es sich bei Durovs Worten um einen öffentlichen Beschwichtigungsversuch. Zudem kann dies als eine Art Eingeständnis für eine bisherige und künftig stärkere Zusammenarbeit mit den Ländern gedeutet werden kann.

Dies könnte wiederum einige die dezentralen Ideale der Chain hinterfragen lassen, auch wenn die Verhinderung von bestimmten Verbrechen sicherlich von einer Mehrheit begrüßenswert ist. Wo die Verbrechen beginnen, und die Freiheitsrechte enden, ist ein komplexes und unstrittiges Thema, das auch viele ethische Fragen aufwirft.

Idealerweise sollten die Bürger deshalb in den jeweiligen Ländern wieder einen stärkeren Einfluss auf die Gesetze nehmen können, wie im Falle der direkten Demokratie nach dem Vorbild der Schweiz.

Denn dieses Modell macht Menschen glücklicher und lässt sie die Entscheidungen der Allgemeinheit leichter akzeptieren. Zudem können Einzelpersonen und Parteien im Geheimen eingeschüchtert oder bestochen werden, bei einer Bevölkerung ist dies schon schwieriger.

Wie die Krypto-Community auf das künftige Vorgehen von Pavel Durov reagiert, wird sich zeigen. Aktuell hat der Coin schon eine höhere Bewertung, für einen niedrigeren Preis von rund 2,5 USD stellt er eine deutlich attraktivere Chance dar. Deshalb würden wir vorerst nicht zu Neukäufen raten.

