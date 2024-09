Die Adidas-Aktie zeigte sich am Handelstag uneinheitlich. Während der Wert zeitweise auf 222,90 EUR kletterte, fiel er später auf 217,00 EUR zurück. Trotz dieser Schwankungen bleibt die langfristige Perspektive positiv. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 233,33 EUR, was ein erhebliches Wachstumspotenzial signalisiert. Zudem erwarten Experten für das laufende Jahr eine Dividende von 1,37 EUR je Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Starke Quartalszahlen beflügeln Zuversicht

Die jüngsten Finanzergebnisse untermauern den optimistischen Ausblick. Im letzten Quartal konnte Adidas einen Gewinn je Aktie von 1,06 EUR verbuchen, was mehr als eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet. Der Umsatz stieg ebenfalls beachtlich um 8,97 Prozent auf 5,82 Milliarden EUR. Diese robusten Zahlen lassen auf eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung schließen und könnten die Aktie mittelfristig weiter antreiben.

