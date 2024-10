Die S&T-Aktie zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld. Im XETRA-Handel schwankte der Kurs zwischen 15,95 EUR und 16,30 EUR, was die aktuelle Unsicherheit der Anleger widerspiegelt. Trotz dieser Schwankungen bleibt das Potenzial der Aktie beachtlich: Analysten sehen ein durchschnittliches Kursziel von 29,88 EUR, was einem möglichen Anstieg von über 80% entspricht. Die jüngsten Quartalszahlen unterstreichen die positive Entwicklung des Unternehmens, mit einem Umsatzwachstum von knapp 50% gegenüber dem Vorjahresquartal auf 423,83 Mio. EUR.

Dividendenaussichten und Zukunftsperspektiven

Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,668 EUR je Aktie, was die Attraktivität für Anleger steigern könnte. Das prognostizierte Ergebnis je Aktie für 2024 liegt bei 1,51 EUR, was auf eine stabile Geschäftsentwicklung hindeutet. Mit der Vorlage der Q3-Zahlen am 6. November werden weitere Einblicke in die finanzielle Lage des Unternehmens erwartet, die möglicherweise den Aktienkurs beeinflussen könnten.

