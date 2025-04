In einer von Unsicherheiten geprägten Autoindustrie bleibt Ferrari ein Fels in der Brandung. Während drohende US-Zölle viele Hersteller unter Druck setzen, zeigt sich der italienische Luxusauto-Hersteller resilient. Die Schweizer Großbank UBS sieht die Marke daher bestens positioniert, um auch in turbulenten Zeiten zu glänzen.Nach einem Gespräch mit einem US-Branchenexperten betont UBS-Analystin Susy Tibaldi, dass die möglichen US-Zölle Ferrari kaum tangieren dürften. Der Grund liegt in der einzigartigen ...

