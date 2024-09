EVIAN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf dem deutsch-französischen Unternehmertreffen im ostfranzösischen Evian beraten. Nach einem Zweier-Treffen wollten beide sich mit französischen und deutschen Wirtschaftsvertretern über das Thema der europäischen Wettbewerbsfähigkeit austauschen, teilte der Élyséepalast mit.

Damit knüpften beide an den deutsch-französischen Ministerrat vom Mai in Meseberg an, wo es unter anderem um eine Stärkung Europas und eine China und den USA gegenüber souveräne Wirtschaft gegangen war.

Die 1992 ins Leben gerufenen Evian-Treffen bringen jedes Jahr Führungskräfte deutscher und französischer Unternehmen mit dem Ziel zusammen, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland zu stärken. Das traditionsreiche Treffen ist nichtöffentlich.