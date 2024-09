ST. MICHAEL, Barbados, Sept. 06, 2024, die jetzt exklusiv im Hideaway at Royalton Blue Waters, An Autograph Collection All-Inclusive Resort - Adults Only, in Jamaika verfügbar ist, das Neueste in Sachen Luxus vorzustellen. Dieses außergewöhnliche Angebot hebt die Kategorie der Diamond Club-Suiten auf ein neues Niveau und lädt anspruchsvolle Gäste zu einer exklusiven, intimen Auszeit auf einer abgelegenen Privatinsel ein, die sorgfältig für bedeutungsvolle Beziehungen und ultimative Entspannung gestaltet wurde.



Vor der ruhigen Kulisse der Karibik bietet die Private Island Diamond Experienceeinen unvergleichlichen Rückzugsort nur für Erwachsene, an dem Privatsphäre und Individualität an erster Stelle stehen. Gäste ausgewählter Diamond Club-Suitenkategorien im Hideaway at Royalton Blue Waters können eine von vier luxuriösen Strand-Cabanas auf dieser unberührten, 111 Quadratmeter großen Privatinsel über dem türkisfarbenen Wasser der Montego Bay buchen.

Bei der Ankunft können die Gäste diesen exklusiven Service beim Check-in buchen, wo sie dann ihrem privaten Inselbutler vorgestellt werden, der ihnen während des gesamten Aufenthalts jeden Wunsch erfüllt. Von erfrischenden kalten Handtüchern mit tropischer Aromatherapie bis hin zur täglichen Live-Unterhaltung, die den pulsierenden Geist Jamaikas einfängt, ist jedes Detail durchdacht, um Entspannung und Wohlbefinden zu fördern. Die Gäste können sich mit verjüngenden Behandlungen im Royal Spa verwöhnen lassen, Gourmetgerichte und erstklassige Cocktails genießen, die direkt in ihre Cabana geliefert werden, oder einfach nur mit freiem Blick auf das azurblaue Wasser entspannen.

Für diejenigen, die ein noch intensiveres Erlebnis suchen, erhalten Gäste, die sieben Nächte in der exklusiven Diamond Club Chairman Beach Walk Out Swim Out-Suite übernachten, ganztägig Zugang zur Privatinsel und können sich so in völliger Abgeschiedenheit zurückziehen. Dieses allumfassende Erlebnis ist sorgfältig geplant und bietet persönliche Details wie eine individuelle Musik und eine speziell gefüllte Kühlbox mit erstklassigen Getränken, um einen unvergesslichen Aufenthalt zu schaffen.

Um ihren Aufenthalt noch zu verschönern, können die Gäste gegen einen Aufpreis eine Reihe von verlockenden Zusatzleistungen in Anspruch nehmen, wie z. B. individuell zusammengestellte Cabana-Pakete mit authentischer jamaikanischer Küche, erstklassigen Spirituosen und persönlichen Details, die jeden Moment einzigartig machen.

Die Private Island Diamond Experience spiegelt das Engagement von Blue Diamond Resorts wider, einzigartige All-Inclusive-Erlebnisse zu schaffen, die die besondere Persönlichkeit der Resorts widerspiegeln. Dieses exklusive Angebot eignet sich perfekt für eine romantische Urlaubsreise, eine besondere Feier oder einfach nur für eine ruhige Auszeit. Es verspricht absolute Individualität in einer idyllischen Umgebung und ist damit die perfekte Leinwand für unvergessliche Erinnerungen.

Reservieren Sie noch heute Ihre Private Island Diamond Experience, indem Sie eine beliebige teilnehmende Diamond Club-Suite der Kategorie hierbuchen. Weitere Informationen finden Sie unter royaltonresorts.com

Über Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resortsverfügt über mehr als 60 Häuser mit mehr als 18.000 Zimmern in acht Ländern an den beliebtesten Urlaubszielen in der Karibik. Zu den neun führenden Hotelmarken gehören die preisgekrönten All-In Luxury®Royalton Luxury Resorts, in denen jeder zur Familie gehört. Ganz gleich, ob die Gäste als Freunde, Eltern, Kinder, Paare oder zu den Flitterwochen, im Rahmen von Firmen- oder Incentive-Reisen oder als Alleinreisende anreisen - in diesen Häusern mit individuellen Services und besonderen Annehmlichkeiten wie All-In Connectivity, DreamBed und die Sports Event Guarantee gelten sie alle als eine Familie. Zur Stärkung wertvoller Beziehungen und Freundschaften bietet das Hideaway at Royaltonein Erlebnis nur für Erwachsene, mit exklusiver Gastronomie und erstklassiger Unterbringung, um die Zusammengehörigkeit der Gäste zu fördern. Party Your Way at Royalton CHICResorts ist eine pulsierende und lebendige All-inclusive-Marke, die Unvorhergesehenes bietet. Mystique by Royaltonermöglicht die Flucht aus dem Alltag. In verschiedenen Resorts im Boutique-Stil können die Gäste in die Umgebung eintauchen und endlose Naturschönheit und hippe Vibes genießen. Auf Jamaica bietet das Grand Lido NegrilGästen über 21 Jahren einen einzigartigen All-inclusive-FKK-Urlaub an einem abgeschiedenen Strandabschnitt für ein Höchstmaß an Privatsphäre. Memories Resorts & Spabietet Ihnen einen Urlaub ganz nach Ihren Wünschen - ob Sie einen Familienurlaub oder ein Wiedersehen mit Freunden planen oder ob Sie einfach nur mit Ihrer besseren Hälfte ausspannen möchten -, während Starfish Resortseinen großartigen Gegenwert in atemberaubender Umgebung mit reichhaltigem Kultur- und Naturerbe bietet. Planet Hollywood Hotels & Resortslädt seine Gäste ein, Vacation Like A Star (Urlaub wie ein Star) zu machen, mit einem fesselnden und interaktiven Erlebnis sowie berühmten Elementen der Popkultur aus ikonischen Filmen, Musik und Sport, während Sie im Planet Hollywood Adult Sceneden Paparazzi ausweichen, wo Ihr Urlaub nur für Erwachsene mit Glamour und Exklusivität im Mittelpunkt der Faszination und Aufmerksamkeit steht.

Um mehr über Blue Diamond Resorts zu erfahren, besuchen Sie bitte www.bluediamondresorts.com.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b003ebdc-a8d9-473f-b094-eafd56402a63