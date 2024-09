Amsterdam (ots/PRNewswire) -Die International Broadcasting Convention 2024 (IBC 2024 (https://show.ibc.org/)) wird vom 13. bis 16. September im RAI-Ausstellungs- und Kongresszentrum in Amsterdam stattfinden. Als Europas größte Messe für Rundfunkgeräte übt die IBC einen weitreichenden und bedeutenden Einfluss auf die Rundfunk- und Medienbranche aus. PGYTECH (https://www.pgytech.com/), eine führende Marke im Bereich Fotozubehör, wird in diesem Jahr auf der IBC debütieren und sich damit erstmals den europäischen Fans vorstellen.PGYTECH wird am Stand 12.C82 sein gesamtes Produktsortiment vorstellen. Im Mittelpunkt steht dabei der OnePro (https://www.pgytech.com/collections/onepro-series) Rucksack für professionelle Outdoor-Fotografie, der auf Kickstarter einen großen Erfolg erzielte. Diese Serie ist die erste in ihrer Kategorie, die mit einem bergsteigergeeigneten Tragesystem ausgestattet ist, das robuste Speicherkapazität und Schutz bietet. Der OnePro hat bei Fotografen weltweit für sein innovatives Design großen Anklang gefunden. Darüber hinaus wird PGYTECH weitere Vorzeigeprodukte vorstellen, darunter die äußerst beliebte OneMo 2 (https://www.pgytech.com/collections/onemo-bags) Fototasche, Mantispods und CreateMate High-Speed Card Reader Case. Diese Produkte, die für ihre überragende Qualität und nahtlose Benutzerfreundlichkeit bekannt sind, haben sich zu einem unverzichtbaren Ausrüstungsgegenstand für Fotofreunde entwickelt. Die neuesten Produkte, darunter das CF-express Creatmate Card Reader Case (https://www.pgytech.com/products/cfexpress-createmate-card-reader-case), Camera Shoulder Strap Air (https://www.pgytech.com/products/camera-shoulder-strap-air) und MagFlex (https://www.pgytech.com/products/magflex-phone-photography-stand) Phone Photography Stand, werden ebenfalls ausgestellt und erweitern PGYTECHs umfassendes Angebot an professionellem Fotozubehör.Um mit den Fans in Kontakt zu treten, wird PGYTECH während der Messe ein Gewinnspiel veranstalten, bei dem die Besucher die Chance haben, spannende Preise zu gewinnen. Vom 13. September bis zum Ende der Messe können PGYTECH-Fans außerdem von einem Rabatt von 10 % auf alle Produkte profitieren, indem sie einen speziellen Rabattcode verwenden, der auf der Messe erhältlich ist und auf der offiziellen PGYTECH-Website gilt.Informationen zu IBCDie IBC ist eine der einflussreichsten Messen für Broadcast-Ausrüstung in Europa und zieht weltweit bekannte Marken wie Sony, Canon und DJI an. Die Aussteller präsentieren Spitzentechnologien und Branchentrends und bieten eine hervorragende Plattform für den Gedankenaustausch zwischen Fachleuten aus diesem Bereich.Informationen zu PGYTECHDas 2015 gegründete Unternehmen PGYTECH hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Fotografie angenehmer zu gestalten. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Fotostativen, Taschen und Peripherieprodukten für Kameras und Drohnen. Bis Oktober 2023 hat PGYTECH über 150 Patente erhalten und ist international anerkannt, unter anderem durch die renommierten Designpreise Red Dot und iF. Nach neun Jahren stetigen Wachstums hat sich PGYTECH zu einem weltweit führenden Anbieter von Fotozubehör entwickelt, der Fotoenthusiasten in über 100 Ländern und Regionen ein effizienteres und angenehmeres Fotografieren ermöglicht und ihnen die Arbeit erleichtert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2497881/Countdown_IBC_PGYTECH_Make_Its_Debut_Netherlands_OnePro_Series.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2278974/Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/countdown-zur-ibc-pgytech-gibt-mit-der-onepro-serie-sein-debut-in-den-niederlanden-302240784.htmlPressekontakt:Kontakt\uff1aTingkai Xu,marketing01@pgytech.comOriginal-Content von: PGYTECH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099677/100922704