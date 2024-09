Die Schaeffler-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen deutlichen Kursrückgang an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel fiel der Kurs zeitweise um 1,7 Prozent auf 4,41 Euro, was einem neuen 52-Wochen-Tief entspricht. Diese Entwicklung steht im starken Kontrast zum 52-Wochen-Hoch von 6,78 Euro, das Anfang März erreicht wurde. Der Abwärtstrend spiegelt die allgemeine Unsicherheit in der Automobilbranche wider, insbesondere angesichts der Herausforderungen bei Elektrofahrzeugen.

Ausblick für Anleger

Trotz der aktuellen Schwäche prognostizieren Experten ein mittleres Kursziel von 7,18 Euro für die Schaeffler-Aktie. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 0,363 Euro erwartet, was unter der Ausschüttung des Vorjahres liegt. Die bevorstehende Quartalsbilanz für Q3 2024, die am 5. November erwartet wird, könnte weitere Einblicke in die finanzielle Situation des Unternehmens geben und möglicherweise den Kurs beeinflussen.

Schaeffler Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...