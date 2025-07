FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fielmann von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert auf 58 Euro belassen. Er begrüße zwar die ambitionierte Zielsetzung der Optikerkette in puncto Umsatzwachstum, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. In der bevorstehenden Expansionsphase aber sieht der Experte erhöhte Abwärtsrisiken für seine Margen- und Dividendenerwartungen./rob/la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2025 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





ISIN: DE0005772206

