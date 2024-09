Krypto News: Vorsicht im wilden Westen des Kryptomarktes!

Der Kryptomarkt und insbesondere der Memecoin-Markt werden oft mit dem Wilden Westen verglichen, in dem andere Gesetzmäßigkeiten gelten. Allerdings hat er auch gerade dadurch seinen Charme und seine Beliebtheit erhalten. Welche positiven und negativen Parallelen es gibt und wovor Sie sich besser schützen sollten, erfahren Sie nun in diesem Beitrag. Lesen Sie ihn jetzt, um es später nicht bereuen zu müssen!

Parallelen zwischen den Memecoins und dem Wilden Westen

Angefangen hat der Wilde Westen mit einem Pioniergeist und einer Siedlerbewegung, bei der Millionen von Menschen aus verschiedenen Kontinenten in die USA eingewandert sind und ihr Glück in dem neuen Territorium gesucht haben.

Daher haben sich die unerschrockenen Cowboys von den reglementierten östlichen Regionen verstärkt in den Westen der USA bewegt, in welchen sie mehr Freiheit und Unabhängigkeit von wirtschaftlichen Strukturen und Kontrolle finden konnten. Anstelle von Autoritäten stellten die Menschen hier Selbstverwaltungsregeln auf.

Die Memecoin-Anleger scheren sich weniger um Due Diligence, sinnvolle Projekte und Wertpapierrecht. Sicherlich wollen sie nicht über den Tisch gezogen werden, allerdings wollen sie sich auch nicht von Autoritäten den Spaß an den Glücksspielen der Memecoins nehmen lassen. Ebenso waren Glücksspiele im Wilden Westen sehr beliebt.

Auch die Kryptoinvestoren versuchen in der wieder aufgelebten Nische der Memecoins eine glücklichere Zukunft in einem neuen Leben zu finden. Dabei begeben sie sich in ein neues Gebiet und gestalten einige dieser Projekte mit KI-Kunst und als Teil einer größeren Gemeinschaft mit.

Sie alle sind mehr oder weniger von einer Goldrauschstimmung erfasst, wie sie auch damals im Wilden Westen beobachtet wurde. Anstelle des Edelmetalls haben sie es hingegen auf die schillernden Memecoins abgesehen, von denen sie nur frühzeitig einen der vielen hochrentablen Token finden müssen, um ihr Leben grundlegend zu ändern.

Im Wilden Westen gab es zwar auch Gesetze, allerdings mangelte es noch an der Strafverfolgung. Ähnlich überfordert dürften die Regulierungsbehörden mit allein mehr als 10.000 neuen Memecoins pro Tag sein. Daher gilt auf dem praktisch unregulierten Memetoken-Markt ein anderes Gesetz und es gibt auch Banditen.

Dennoch sollen sich laut dem Anthropologen David Graeber Anarchien selbst organisieren. So gibt es auch auf dem Memetoken-Markt mittlerweile Sicherheitsüberprüfungen, faire Launch-Plattformen und mehr, welche eine Art Sheriff darstellen.

Die Expansionskriege können hingegen mit dem Kampf der einzelnen Memecoins untereinander um die Aufmerksamkeit der Investoren und somit die begehrteste Ressource - die Liquidität - verglichen werden.

Ebenfalls spielte damals der Ausbau der Infrastruktur bei der Eisenbahn eine Rolle. Heute sind es hingegen digitale Infrastrukturnetzwerke für den Austausch von Assets und diverser anderer Daten. Die Memecoins haben Blockchains wie Ethereum und Solana dabei durch eine schnelle Adaption an ihre Belastungsgrenze geführt.

So schützen Sie sich im Wilden Westen des Kryptomarktes

Zuerst einmal sollte Sie nur in die Vermögenswerte investieren, welche Sie auch verstehen. Deshalb ist zunächst ein grundlegendes Wissen über den Finanzmarkt, die Wirtschaft, den Kryptomarkt und die Memecoins wichtig. Somit können Sie vermeiden, dass Sie einen wichtigen Faktor übersehen haben.

Auf diese Weise können Sie auch die Königsdisziplin des Timings des Marktes besser meistern. Dann finden Sie leichter Ein- und Ausstiegslevel für Ihre Investments sowie ein attraktiveres Chance-Risiko-Verhältnis.

Überdies ist es selbst auf dem Markt der Memecoins ratsam, wenn man eine gewisse Due Diligence durchführt. Denn auch bei diesen gibt es Qualitätsmerkmale, welche auf ein größeres oder geringeres Potenzial verweisen. Zudem können Sie sie so besser miteinander vergleichen.

Ebenfalls vorsichtig sollten Investoren mit Launchpad-Memecoins sein. Denn diese verfügen aufgrund ihrer inhärenten Limitierung häufig nicht über genügend Mittel, um aufwendigere Projekte zu finanzieren.

Überdies scheinen Anleger selbst bei den Memecoins immer stärker diejenigen zu kaufen, welche auch einen echten Nutzen erfüllen. Schließlich bieten sie eine größere Sicherheit, da ihre Token nicht nur von der spekulativen Nachfrage, sondern ebenso von den natürlichen Käufen angetrieben werden.

Zudem ist es stets ratsam, dass man nicht das ganze Geld in nur einen Coin investiert. Insbesondere bei den Memecoins sind die Trefferchancen etwas niedriger, dafür jedoch die potenziellen Gewinne umso höher. Sollten Sie eine Rendite von 100x erzielen und in jeden Coin gleich viel investieren, müssen Sie nur einen unter 100 mit einem solchen Kursplus finden.

Nicht außer Acht gelassen werden sollten auch die Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwahrung der Assets. Software-Wallets sind etwas bequemer, allerdings stellen sie aufgrund der Internetverbindung ein größeres Sicherheitsrisiko dar. Deshalb sollten vorwiegend bei höheren Beträgen und längeren Verwahrungszeiten Hardware-Wallets verwendet werden.

Neues Krypto-Projekt macht den Wilden Westen zu seinem Thema

Das passende Thema des Wilden Westens nutzt die innovative Memecoin-Erlebnisplattform von Shiba Shootout, um auf den Memecoin-Sektor zugeschnittene Angebote zu offerieren. Dabei werden die Nutzer von den in diesem Bereich beliebten Shiba Inus repräsentiert.

Shiba Shootout möchte mithilfe seiner Lagerfeuergeschichten eine große und aktive Gemeinschaft von Unterstützern aufbauen. Möglich werden soll dies mithilfe von Gesprächsrunden, bei denen die Teilnehmer für ihre Beiträge Belohnungen in Kryptowährungen verdienen können.

Angesichts der Wichtigkeit der Gemeinschaft für Memecoins, ist gerade die neuartige Kombination mit SocialFi ein besonders vielversprechender Ansatz. Ebenfalls werden Meme-Wettbewerbe veranstaltet, bei denen die Teilnehmer lustige Bilder erstellen, um somit zur Steigerung der Viralität beizutragen und Belohnungen zu verdienen.

Gefesselt werden sollen sie mit diversen Gaming-Angeboten aus unterschiedlichsten Genres. Zu ihnen zählen Shooter, Kartenspiele, Schatzsuchen und mehr. Schon heute wurde Shiba Sharpshoot auf den stark verbreiteten App-Marktplätzen von Google und Apple gelistet, was das Engagement des Teams unterstreicht.

Bisher hat der Vorverkauf von Shiba Shootout mehr als 1,08 Mio. USD eingenommen. Denn die Anleger werden nicht nur von dem diversifizierten Konzept gelockt, welches die Chancen vermehrt und die Risiken streut. Schließlich zahlt es den Tokeninhabern für das Staking ein passives Einkommen in Höhe von 868 % pro Jahr.

