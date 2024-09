Der neue Monat startete mit deutlichen Kursverlusten an der Börse, wenngleich nicht ganz so dramatisch wie noch Anfang August. Doch schon allein die hohe Nervosität ist Anlass zur Sorge und umso mehr wird darauf gehofft, dass die Marktakteure sich schnell wieder fangen und zumindest eine Bodenbildung zulassen. Etwas entspannter ging es nun am Donnerstag zu, als der DAX weitgehend auf der Stelle trat und nur unwesentliche Verluste hinnehmen musste.Anzeige:Die zuvor schwer abgestrafte Aktie von Evotec (DE0005664809) konnte sogar um 2,9 Prozent zulegen, ...

